晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

富爸爸來了！外媒爆輝達正在撒錢鞏固霸主地位

2025/09/19 19:39

輝達執行長黃仁勳近期宣布多項重大投資。（路透）輝達執行長黃仁勳近期宣布多項重大投資。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，輝達近期積極砸錢投資鞏固市場地位，除了18日宣布投資50億美元（約台幣1505億）入股英特爾震撼市場外，同一天攜手川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）擔任合夥人的投資基金 1789 Capital，投資AI新創公司10億美元（約台幣301億），輝達投資約5億美元（約台幣151億）；19日則宣布投資20億英鎊（約台幣815億），助力英國AI創業生態。

CNBC報導，2023年，輝達即將成為市值過兆美元的公司。兩年後，它的市值不是2兆美元（約台幣60.2兆），也不是3兆美元（約台幣90.3兆），而是4.28兆美元（約台幣128.9兆）。

那麼，這家公司是如何讓資金發揮作用呢？揮金如土是人生一大樂事，但任何一位精明的CEO和投資者都知道，現金可能會拖累收入和回報。因此，輝達正在入股其他人工智慧公司並與其合作，以確保它們以及更廣泛的行業繼續圍繞輝達發展。

根據資料，輝達近期的投資行動以入股英特爾最令市場震撼，18日宣布投資50億美元入股英特爾，交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份。

同一天，川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）擔任合夥人的投資基金 1789 Capital 與輝達共同投資Reflection AI，這輪融資總額為 10 億美元，根據彭博披露，輝達以5億美元領投本輪融資。

彭博19日又披露，輝達宣布砸 20 億英鎊投資英國 AI 新創生態系，輝達將運用這筆資金協助「讓英國在全球 AI 市場更具競爭力」，合作的創投夥伴包括 Accel、Air Street Capital、Balderton Capital、Hoxton Ventures 和 Phoenix Court。

黃仁勳強調，英國正處於絕佳時刻，擁有世界級大學、創新的新創企業、頂尖研究人才和先進的超級運算技術，現在正是投資英國的最佳時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財