富爸爸來了！外媒爆輝達正在撒錢鞏固霸主地位

輝達執行長黃仁勳近期宣布多項重大投資。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，輝達近期積極砸錢投資鞏固市場地位，除了18日宣布投資50億美元（約台幣1505億）入股英特爾震撼市場外，同一天攜手川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）擔任合夥人的投資基金 1789 Capital，投資AI新創公司10億美元（約台幣301億），輝達投資約5億美元（約台幣151億）；19日則宣布投資20億英鎊（約台幣815億），助力英國AI創業生態。

CNBC報導，2023年，輝達即將成為市值過兆美元的公司。兩年後，它的市值不是2兆美元（約台幣60.2兆），也不是3兆美元（約台幣90.3兆），而是4.28兆美元（約台幣128.9兆）。

請繼續往下閱讀...

那麼，這家公司是如何讓資金發揮作用呢？揮金如土是人生一大樂事，但任何一位精明的CEO和投資者都知道，現金可能會拖累收入和回報。因此，輝達正在入股其他人工智慧公司並與其合作，以確保它們以及更廣泛的行業繼續圍繞輝達發展。

根據資料，輝達近期的投資行動以入股英特爾最令市場震撼，18日宣布投資50億美元入股英特爾，交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份。

同一天，川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）擔任合夥人的投資基金 1789 Capital 與輝達共同投資Reflection AI，這輪融資總額為 10 億美元，根據彭博披露，輝達以5億美元領投本輪融資。

彭博19日又披露，輝達宣布砸 20 億英鎊投資英國 AI 新創生態系，輝達將運用這筆資金協助「讓英國在全球 AI 市場更具競爭力」，合作的創投夥伴包括 Accel、Air Street Capital、Balderton Capital、Hoxton Ventures 和 Phoenix Court。

黃仁勳強調，英國正處於絕佳時刻，擁有世界級大學、創新的新創企業、頂尖研究人才和先進的超級運算技術，現在正是投資英國的最佳時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法