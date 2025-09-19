川習通話在即 預估敲定TikTok協議

美國總統川普（右）與中國領導人習近平預料將在19日的通話中，敲定TikTok的美國業務協議。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平預計於台灣時間19日晚上9時舉行電話會談，這將是兩國領導人自今年6月以來的首次直接對話。外界普遍預期，雙方將敲定TikTok協議，並商討延長現行貿易休戰時間，至於波音飛機、稀土磁鐵以及台灣問題也將成討論焦點。

川普18日已向福斯新聞表示：「我們前幾天有場非常好的會議，聽起來他們已批准TikTok。」此番言論顯示，在馬德里舉行的中美經貿團隊談判後，雙方已達初步共識，並透過19日的領袖對話批准這項複雜交易。

根據目前架構協議，TikTok美國業務將由一個由甲骨文（Oracle）、創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）與銀湖資本（Silver Lake）等組成的美國財團接管，實現法律上的「美國控制」。中國官方媒體已稱此安排為「雙贏」，並強調將依法審查，確保國家利益不受損。

兩人在通話中預計也將討論現行90天貿易關稅休戰的延續問題。該休戰措施即將於11月初到期。此外，美方可能提及中國購買俄羅斯能源議題，並施壓北京配合西方制裁；中方則預料將重申反對單邊制裁，並要求美方取消不當關稅與科技封鎖。

川習預料將觸及台灣議題。對此，美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾表示，雖然他不確定川習通話是否會觸及台灣，但強調台灣是美方高度關切的重要議題，「我知道對總統來說也是」。

農業貿易也是焦點之一。今年1至7月，美國對中國農產品出口暴跌53％，大豆、高粱等主要作物訂單銳減。美國農業團體呼籲政府盡快恢復穩定採購，避免農民承受長期損失。

專家分析，此次通話若能促成TikTok協議，並延長貿易休戰，或可為未來舉行面對面峰會創造條件。華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示：「兩國領導人都有推動高層互動的強烈意願，而一項具體成果正是最好的催化劑。」

