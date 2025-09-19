康霈*入列台灣50成分股有錯？0050、006208用實際行動給答案了

投信今跌停時大買康霈*，為0050及006208進場佈倉。圖左為康霈*董事長徐坴暉、右為執行長凌玉芳。（康霈*提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕曾為隱藏版股王的新藥股康霈*（6919）日前因臨床三期試驗延後開始，導致股價重挫，並引發市場熱議，由於康霈*新納入台灣50指數成分股，一度引起市場討論該不該把沒獲利的新藥股列入台灣50成分股中，不過今天投信大買康霈*逾1.2萬張，顯然追蹤台灣50指數的元大台灣50ETF（0050）及富邦台50ETF（006208），已直接用行動給答案了。

康霈*今年在股價大漲下，加上分拆股票助攻，市值大增，一度超過4000億元，被外界認為是市值管理的高手，因為才半年多，它先被納入MSCI全球小型指數成分股、到MSCI全球標準指數台灣成分股，9月初又被宣布納入台灣50成分股，速度之快令人咋舌。

對於康霈*是否能入列台灣50指數成分股，外界兩種看法，一種認為沒獲利的公司應該要排除，另一種則是既然有遊戲規則在，市值夠大就入列，當然要把康霈*納入，今天投信大買，就是照遊戲規則走。

根據之前證交所公告，這次台灣50成分股納入及刪除之變動將自9月19日交易結束後生效，所以今天是0050、006208買進康霈*的最後交易日，前四天兩檔ETF並無動作，但今天康霈*股價開高後急殺，一度重挫跌停，成交量爆出10.7萬張，兩檔ETF趁機撿便宜，投信今合計買超1萬2639張，多成交在跌停價，成交金額約22.3億元，若單用0050目前6600億元規模計算，比重也才0.33%，其實影響不大。

