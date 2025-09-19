晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

康霈*入列台灣50成分股有錯？0050、006208用實際行動給答案了

2025/09/19 17:52

投信今跌停時大買康霈*，為0050及006208進場佈倉。圖左為康霈*董事長徐坴暉、右為執行長凌玉芳。（康霈*提供）投信今跌停時大買康霈*，為0050及006208進場佈倉。圖左為康霈*董事長徐坴暉、右為執行長凌玉芳。（康霈*提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕曾為隱藏版股王的新藥股康霈*（6919）日前因臨床三期試驗延後開始，導致股價重挫，並引發市場熱議，由於康霈*新納入台灣50指數成分股，一度引起市場討論該不該把沒獲利的新藥股列入台灣50成分股中，不過今天投信大買康霈*逾1.2萬張，顯然追蹤台灣50指數的元大台灣50ETF（0050）及富邦台50ETF（006208），已直接用行動給答案了。

康霈*今年在股價大漲下，加上分拆股票助攻，市值大增，一度超過4000億元，被外界認為是市值管理的高手，因為才半年多，它先被納入MSCI全球小型指數成分股、到MSCI全球標準指數台灣成分股，9月初又被宣布納入台灣50成分股，速度之快令人咋舌。

對於康霈*是否能入列台灣50指數成分股，外界兩種看法，一種認為沒獲利的公司應該要排除，另一種則是既然有遊戲規則在，市值夠大就入列，當然要把康霈*納入，今天投信大買，就是照遊戲規則走。

根據之前證交所公告，這次台灣50成分股納入及刪除之變動將自9月19日交易結束後生效，所以今天是0050、006208買進康霈*的最後交易日，前四天兩檔ETF並無動作，但今天康霈*股價開高後急殺，一度重挫跌停，成交量爆出10.7萬張，兩檔ETF趁機撿便宜，投信今合計買超1萬2639張，多成交在跌停價，成交金額約22.3億元，若單用0050目前6600億元規模計算，比重也才0.33%，其實影響不大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財