外資熱錢轉匯出！新台幣重貶1.13角 貶回30.22元

2025/09/19 17:49

外資熱錢轉匯出，新台幣重貶1.13角。（記者陳梅英攝）外資熱錢轉匯出，新台幣重貶1.13角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股居高思危，回檔修正，外資熱錢轉匯出，加上聯準會（Fed）不急著大幅寬鬆，美元持續反彈，新台幣兌美元匯率在昨日結束連4紅後，今日午後貶勢擴大，最後收在30.22元、重貶1.13角，成交量爆出20.96億美元的近期大量。

本週在超級央行週登場下，新台幣匯價隨美元起伏，呈現先升後貶走勢，最後小升2.6分或0.09%，週線連2紅。

台股今日則是下跌190.99點，收在25578.37點，三大法人合計賣超114.52億元。其中，外資轉賣超157.45億元。

匯銀人士指出，儘管從聯準會公布的利率點陣圖來看，Fed今年至年底還有2次降息，但明年只有1次，先前市場擔憂Fed加速降息情況不會發生，激勵美元連兩日上漲，加上台股創新高後，投資人出現獲利了結動作，外資結束多日買超轉為賣超，台幣急升走勢暫告一段落，接下來將續穩在3字頭。

後續觀察外資動向外，市場緊盯半導體關稅進展以及美國法院對川普政府關稅適法性裁決與其因應策略。

根據央行統計，美元指數今日續漲0.6%、主要亞幣全面走貶，其中，韓元下殺0.65%最重、日圓也重貶0.55%、台幣下跌0.37%、新幣貶值0.35%、人民幣也拉回0.06%。

日本央行如預期維持利率不變，但宣布開始減少其持有的指數股票型基金（ETF）與不動產投資信託（REIT）部位，日央「偏鷹」態度使日圓一度急升，惟升勢隨後在美元轉強下受到壓抑。

