南科第4期啟動 打造南台灣科技S廊帶

沙崙產業園區（示意圖）將擴大為南科第4期計畫，再添高科技產業新動能。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府獲國發會核定擴大重點科學園區，正式審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第4期）」籌設計畫，面積約531公頃，未來結合高鐵、智慧綠能科學城與既有南科園區，形成完整的南台灣科技S廊帶。

台南市政府為因應人工智慧 （AI）、高效能運算 （HPC）、資通安全、淨零能源與前瞻科技等領域快速發展之需求，在現有科學園區土地供給已漸飽和，地方產能與技術進步亟需新空間與創新基地。在完備基礎建設及提前布局下，南市府獲國發會核定擴大重點科學園區，審議通過南科第4期籌設計畫。園區將座落於台南市歸仁區，為台南注入新一波產業與就業契機。

市長黃偉哲表示，感謝中央在科學園區推動上的支持，將確保南科第4期推動過程兼顧在地發展與市民福祉；未來併同高科技產業人才進駐、周邊園區開發、產業技術升級，台南市將結合AI、半導體、IC設計、機器人、無人機、綠能等領域，成為大南方的核心重鎮，未來亞洲新矽谷。

黃偉哲強調，除了產業發展，更重視周邊居民的生活品質與城市永續，積極推動配套措施，包括串聯高鐵臺南站、捷運藍線及周邊道路改善，打造更便捷的通勤環境。市府同步設置會展中心、國際級雙語學校、醫療創新園區、智慧綠能循環住宅，滿足新進駐人口生活需求。落實環境影響評估，以「生態先行」為原則，確保園區與自然共存共榮。

