晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

南科第4期啟動 打造南台灣科技S廊帶

2025/09/19 17:38

沙崙產業園區（示意圖）將擴大為南科第4期計畫，再添高科技產業新動能。（台南市政府提供）沙崙產業園區（示意圖）將擴大為南科第4期計畫，再添高科技產業新動能。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府獲國發會核定擴大重點科學園區，正式審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第4期）」籌設計畫，面積約531公頃，未來結合高鐵、智慧綠能科學城與既有南科園區，形成完整的南台灣科技S廊帶。

台南市政府為因應人工智慧 （AI）、高效能運算 （HPC）、資通安全、淨零能源與前瞻科技等領域快速發展之需求，在現有科學園區土地供給已漸飽和，地方產能與技術進步亟需新空間與創新基地。在完備基礎建設及提前布局下，南市府獲國發會核定擴大重點科學園區，審議通過南科第4期籌設計畫。園區將座落於台南市歸仁區，為台南注入新一波產業與就業契機。

市長黃偉哲表示，感謝中央在科學園區推動上的支持，將確保南科第4期推動過程兼顧在地發展與市民福祉；未來併同高科技產業人才進駐、周邊園區開發、產業技術升級，台南市將結合AI、半導體、IC設計、機器人、無人機、綠能等領域，成為大南方的核心重鎮，未來亞洲新矽谷。

黃偉哲強調，除了產業發展，更重視周邊居民的生活品質與城市永續，積極推動配套措施，包括串聯高鐵臺南站、捷運藍線及周邊道路改善，打造更便捷的通勤環境。市府同步設置會展中心、國際級雙語學校、醫療創新園區、智慧綠能循環住宅，滿足新進駐人口生活需求。落實環境影響評估，以「生態先行」為原則，確保園區與自然共存共榮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財