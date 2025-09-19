台灣白蝦進口大洗牌 「這國」擠掉宏都拉斯登最大來源國

台灣每年進口數萬噸白蝦。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中秋節即將到來，烤肉食材少不了海鮮，白蝦就是其中之一。由於台灣國產白蝦無法滿足市場需求，每年大約要進口3萬噸左右。往年宏都拉斯是台灣最大的白蝦進口來源，自從2023年3月宏國轉投中國懷抱，與台斷交以來，台灣採購量雪崩，今年前8月巴拿馬登上台灣最大白蝦進口來源國，台灣總共買了6807噸、金額5371萬美元（約台幣16.2億），占白蝦進口額比重達38%，宏國則淪落到第四名。

根據農業部最新統計，今年前8月白蝦進口量2.05公噸，進口額為1.4億美元（約台幣42.3億），前三大進口來源國是依序為巴拿馬、厄瓜多及泰國，其中，巴拿馬進口量為6807噸、金額為5371萬美元，躍居我國最大白蝦進口國，分別占總進口量及總進口額的33%、38%。

排名第二的厄瓜多進口量為5911噸，進口額為3361萬美元（約台幣10.1億）；泰國排名第三，進口量為2434噸，進口額為1769萬美元（約台幣5.3億）。

至於往年穩居台灣最大白蝦進口來源國的宏都拉斯，因轉投中國懷抱，與台斷交，台宏外交生變後，2國的FTA（自由貿易協定）也終止，但是台灣仍相當有義氣，持續買宏國白蝦，只是數量、金額大減，造成宏國白蝦輸台崩跌，今年前8月輸台白蝦數量為2233噸，金額為1242萬美元（約台幣3.7億），排名第四大，較去年同期進口量減少10%，金額則衰退15.6%。

若觀察農業部在官網所公布白蝦進口數據，2016年以前並無資料，2017年至2024年期間，宏都拉斯從2019年起至2023年總計長達6年的時間，都穩居台灣最大白蝦進口來源國，每年台灣進口上萬公噸，一年最高進口額逼近9000萬美元（約台幣27.1億）。

即便2023年3月台灣與宏國斷交，當年宏國仍是台灣最大白蝦進口來源，2023年進口量1.16萬公噸，金額達到8345萬美元（約台幣25.2億）。

2024年，厄瓜多取代宏都拉斯成為台灣最大白蝦進口來源國，巴拿馬及泰國則分居二、三名，宏都拉斯的排名落到第四，但全年對宏國白蝦的進口量也達3747萬公噸，比近期中宏所簽訂的3000萬公噸白蝦採購量還高，何況北京也沒有允諾何時完成這筆協議。

