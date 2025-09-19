光陽機車總經理換將 研發戰將徐文元升任

光陽（KYMCO）集團今天宣布由研發中心副總經理徐文元升任光陽集團總經理。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）集團今天宣布總經理換將，由研發中心副總經理徐文元升任光陽集團總經理。

光陽表示，目前光陽的推進重點是新產品及生產品質的推動，此次徐文元升任總經理，將以創新研發為核心、以製造品質為根基，持續強化光陽在技術突破與全球競爭力的發展動能，為KYMCO國內外開創嶄新篇章。

徐文元畢業於中央大學機械工程研究所碩士，1991年進入KYMCO從研發工程師做起，歷練完整。擔任過研測實驗室及設計課長，負責整車測試、引擎及懸吊系統設計，統籌CAE分析、設計及測試的整合發展。

徐同時兼任新機種開發Project Leader及新技術研究Team Leader，從新技術評估、研究、整車概念設計、驗證到量產開發規劃。也擔任過生產中心擔任品技部經理，負責公司品質保證、部品開發、市場保固，建立與BMW、Kawasaki相容的品質管理系統。

徐在10年前出任第2工廠擔任廠長，負責引擎主要鋁合金部品成型、加工及引擎組裝，供應內外銷整車組裝及主要代工廠引擎。也擔任過生產中心協理，統合生產管理、生產工廠及品質保證，並推動海外生產工廠的技術、制度和生產管理。

徐文元2017年出任研發中心協理，負責全球機種研發，從造型設計、動力系統、整車系統、電控系統到整車調校匹配，從模具設計、設備開發到製程技術規劃導入，2023年升任研發中心副總。

