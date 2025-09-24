LTN經濟通》減肥藥廝殺激烈 丹麥應聲倒地？

號稱減肥神藥的「瘦瘦針」成為全球最熱門的題材之一。（彭博資料照）

諾和諾德全球裁員9000人並降財測

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕號稱減肥神藥的「瘦瘦針」成為全球最熱門的題材之一，也創造出生技業兩個新王者：丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國大藥廠禮來（Eli Lilly），但近期諾和諾德卻驚爆，要全球裁員9000人，佔總員工數的11.5%，消息傳出震撼業界。

《路透》報導，在裁員的9000人中，有約5000個職缺位於丹麥本土。諾和諾德表示，此次重組計畫是為了簡化組織、降低成本，把資源集中於糖尿病與肥胖治療藥物。

諾和諾德同步下修全年營運利潤成長預測，從原本的10%至16%，調降至4%至10%，顯示爆發式成長後的市場正進入更激烈的競爭階段。

被暱稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，因能有效抑制食慾、輔助減重，近年銷售額呈爆炸性成長，帶動相關產業鏈，從原料供應到代工廠的需求大幅攀升。

在巔峰時期，諾和諾德的市值更是超過了丹麥的年度國內生產總值，成為歐洲最有價值的公司。

但隨著需求暴增，各國政府的藥價政策，以及仿製藥陸續問世，市場逐漸成熟、政府管控藥價、仿製藥不斷湧現，原本高毛利的護城河恐被侵蝕，市場壓力似乎逐漸浮現。

諾和諾德宣布全球大裁員。（路透資料照）

川普揚言對進口藥課250%關稅

雖然諾和諾德今年第2季業績持續穩健，第2季營收營收約119.5億美元、年增18%，營業利潤成長達40%，2025年上半年營收年增18%，營業利潤成長29%。這看似不錯的成績，但外媒指出，財報數字掩蓋了一個令人擔憂的真相，這家丹麥巨頭在美國的市場接受度不盡人意，且國際擴張也未達預期。

除了諾和諾德旗下的Wegovy與Ozempic外，禮來旗下同類產品Mounjaro、Zepbound，近年在全球強勢崛起，搶下市場這塊大餅。

今年第2季，禮來營收年增38%至155.6億美元，超越分析師預估，重要的是，當季在美國市場的銷售額激增38%至108.1億美元。

不只這樣，川普上任後，長期抨擊國際藥廠在美國定價高得離譜，今年8月他揚言，可能對進口藥品課徵高達250%的關稅，以刺激藥廠將製造業務遷回美國，並降低對外國藥品供應的依賴。

一些規定政策，以及關稅等措施出台，這場「減肥藥大戰」被掀起。

隨著瘦瘦針需求暴增，各國政府的藥價政策，以及仿製藥陸續問世，藥廠利潤被侵蝕。（示意圖，路透資料照）

減肥藥成長速度趨緩？

分析人士指出，諾和諾德此次人事重整並非表示需求消失，而是業界從先前的爆發性成長期漸入成熟期，面臨成本上升與競爭加劇的結構性壓力。

Redburn Atlantic分析師Simon Baker表示，諾和諾德裁員後的員工數量回到了 2024年初的水平，顯示公司正在調整規模。

諾和諾德新CEO Mike Doustdar則強調：「肥胖市場（obesity）正變得更加競爭與以消費者為導向，公司也必須隨之進化。」

ATG Healthcare 投資經理 Lukas Leu 指出，諾和諾德此舉也在於重燃投資人的信心與未來成長潛力。摩根士丹利在1份報告中指出，GLP-1產品的全球銷售成長率雖仍可觀，但增幅可能從過去的年均逾50%放緩至未來3至5年的20%至25%區間。

除了諾和諾德，美國藥廠禮來，近年在全球強勢崛起，搶下減肥市場這塊大餅。（路透資料照）

丹麥經濟受動搖

雖然管理層強調重組後每年能省下約12.6億美元，但市場擔憂短期壓力難以紓解。而對丹麥經濟而言，諾和諾德可以說長期是國家GDP與出口的支柱，但這場大裁員，恐將直接衝擊當地經濟與勞動市場，這讓相關工會與政府緊急介入，要求公司提供轉職協助與再培訓。

丹麥財政部官員受訪時表示，雖然裁員9000人對短期就業市場帶來壓力，但長期若能促進公司轉型升級，對整體經濟「未必是負面」。

瑞士銀行瑞銀（UBS）分析師在1份報告中表示：「在經歷了一段時間的員工數量高速增長之後，諾和諾德正在調整員工規模，旨在降低組織的複雜性。」

分析師表示，何時才能看到再投資帶來的收益仍不得而知，在增長計劃出來之前，投資者仍將保持一定程度的懷疑態度。

