入股英特爾1個月帳面獲利上千億 川普爽翻秀照片

美國政府入股英特爾1個月，帳面獲利逾千億。（圖取自川普Truth Social）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達週四宣布砸50億美元（約台幣1505億）入股英特爾，激勵英特爾股價一飛沖天，單日狂飆22%、收30.57美元，對比一個月前美國政府以每股20.47美元，取得英特爾約4.33億股普通股，估算美國政府的帳面獲利已達43.7億美元（約台幣1316億），這讓川普樂翻，在社群平台秀出英特爾暴漲的照片。

為了拯救英特爾，美國政府8月底宣布以每股20.47美元，取得英特爾約4.33億股普通股，總計耗資約88.71億美元（約台幣2670億），持股比例約9.9%。

事隔大約一個月，輝達宣布投資50億美元入股英特爾，輝達將以每股23.28美元買進英特爾普通股，高於美國政府8月入股的20.47美元。交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股權，躍居最大外部股東之一。

若加上軟銀之前宣布投資英特爾20億美元（約台幣602億），總計英特爾從最近3筆交易中，拿到158.7億美元（約台幣4777億）的資金，對於財務大有助益，股價也受到激勵，週四（18日）收盤大漲22.7%，收在30.57美元，讓美國政府之前對英特爾的投資出現43.7億美元未實現利益。

為此，川普開心在自家社群平台「Truth Social」PO照，照片顯示入股英特爾時的股價為20美元，現在已經飆漲至30美元了。

