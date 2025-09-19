台灣人壽攜手日本東急，跨國打造養生村（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣人壽子公司中國信託樂活跨足養生村市場，與日本TOKYU LAND CORPORATION旗下的TOKYU E-LIFE DESIGN正式簽署顧問合作協議，將引進日本「飯店型服務」養生村經營模式，在台打造創新養生村，首個據點預計落腳南台灣。

18日在日本舉行的簽約儀式，由台灣人壽總經理莊中慶、中國信託樂活董事長陳國恩、總經理廖桂葶，以及東急不動產常務執行役員丹下慎也、東急E-LIFE DESIGN社長大柴信吾等人出席。莊中慶指出，高品質養生村在台需求殷切，台灣人壽今年8月設立中國信託樂活，專注發展健康樂齡事業，希望借鏡東急E-LIFE DESIGN超過20年的專業經驗，打造結合健康管理與飯店式服務的樂齡生活園區。

請繼續往下閱讀...

東急E-LIFE DESIGN在日本高齡住宅市場深耕多年，旗下「GRANCREER」品牌具領導地位。大柴信吾表示，成為台壽長期合作夥伴後，未來將協助中國信託樂活推動養生村計畫，讓台灣民眾體驗日式康養生活模式。

中國信託樂活規劃的首座養生村，將提供安全舒適的居住環境，結合專業健康管理、多元課程及休閒活動，讓入住者「越活越健康、越活越快樂」。未來也將搭配台灣人壽保單，符合資格的保戶將享有優先入住權，協助民眾超前部署退休生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法