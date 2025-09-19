晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣人壽攜手日本東急 跨國打造養生村

2025/09/19 13:29

台灣人壽攜手日本東急，跨國打造養生村（業者提供）台灣人壽攜手日本東急，跨國打造養生村（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣人壽子公司中國信託樂活跨足養生村市場，與日本TOKYU LAND CORPORATION旗下的TOKYU E-LIFE DESIGN正式簽署顧問合作協議，將引進日本「飯店型服務」養生村經營模式，在台打造創新養生村，首個據點預計落腳南台灣。

18日在日本舉行的簽約儀式，由台灣人壽總經理莊中慶、中國信託樂活董事長陳國恩、總經理廖桂葶，以及東急不動產常務執行役員丹下慎也、東急E-LIFE DESIGN社長大柴信吾等人出席。莊中慶指出，高品質養生村在台需求殷切，台灣人壽今年8月設立中國信託樂活，專注發展健康樂齡事業，希望借鏡東急E-LIFE DESIGN超過20年的專業經驗，打造結合健康管理與飯店式服務的樂齡生活園區。

東急E-LIFE DESIGN在日本高齡住宅市場深耕多年，旗下「GRANCREER」品牌具領導地位。大柴信吾表示，成為台壽長期合作夥伴後，未來將協助中國信託樂活推動養生村計畫，讓台灣民眾體驗日式康養生活模式。

中國信託樂活規劃的首座養生村，將提供安全舒適的居住環境，結合專業健康管理、多元課程及休閒活動，讓入住者「越活越健康、越活越快樂」。未來也將搭配台灣人壽保單，符合資格的保戶將享有優先入住權，協助民眾超前部署退休生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財