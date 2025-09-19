晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

免帶現金逛西市場 年底前LINE Pay天天享9折

2025/09/19 12:32

西市場整建重新開幕，華麗轉身後吸引人潮。（台南市政府提供）西市場整建重新開幕，華麗轉身後吸引人潮。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南西市場全新改裝開幕，百年風華市場與智慧服務合體登場，約8成攤商加入行動支付行列。西市場攜手LINE Pay至年底前推出「天天Pay 9折優惠」，不僅支付便利還能天天享優惠，掀起一股市場智慧消費新風潮。

為吸引各世代族群走進市場消費，西市場引進行動支付服務，即日起至12月31日至LINE Pay APP領取專屬優惠券，於西市場內消費結帳時使用，即可享9折優惠。目前已有約8成攤商加入行動支付行列，涵蓋百貨、手作飾品及各式小吃攤位。

市長黃偉哲表示，傳統市場是台南在地文化的重要據點，市府積極推動數位支付環境建置，協助市場攤商提升服務品質，市集消費能在保留傳統風味的同時，也能享受智慧化帶來的便利，而西市場作為台南百年市場，積極導入行動支付，不僅展現文創能量，更帶來便利消費體驗。

市場處代理處長林士群表示，未來將持續於各傳統市場推動行動支付及相關行銷活動，讓更多市場能兼具歷史文化價值與現代消費便利性，同時也強調，行動支付不僅免去找零麻煩、減少接觸現金的衛生疑慮，對攤商而言更能加快結帳速度、降低現金管理風險，還能透過優惠活動吸引年輕族群與觀光客，為市場帶來更多人潮與商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財