免帶現金逛西市場 年底前LINE Pay天天享9折

西市場整建重新開幕，華麗轉身後吸引人潮。

〔記者王姝琇／台南報導〕台南西市場全新改裝開幕，百年風華市場與智慧服務合體登場，約8成攤商加入行動支付行列。西市場攜手LINE Pay至年底前推出「天天Pay 9折優惠」，不僅支付便利還能天天享優惠，掀起一股市場智慧消費新風潮。

為吸引各世代族群走進市場消費，西市場引進行動支付服務，即日起至12月31日至LINE Pay APP領取專屬優惠券，於西市場內消費結帳時使用，即可享9折優惠。目前已有約8成攤商加入行動支付行列，涵蓋百貨、手作飾品及各式小吃攤位。

市長黃偉哲表示，傳統市場是台南在地文化的重要據點，市府積極推動數位支付環境建置，協助市場攤商提升服務品質，市集消費能在保留傳統風味的同時，也能享受智慧化帶來的便利，而西市場作為台南百年市場，積極導入行動支付，不僅展現文創能量，更帶來便利消費體驗。

市場處代理處長林士群表示，未來將持續於各傳統市場推動行動支付及相關行銷活動，讓更多市場能兼具歷史文化價值與現代消費便利性，同時也強調，行動支付不僅免去找零麻煩、減少接觸現金的衛生疑慮，對攤商而言更能加快結帳速度、降低現金管理風險，還能透過優惠活動吸引年輕族群與觀光客，為市場帶來更多人潮與商機。

