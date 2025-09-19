晴時多雲

焦點股》聯發科：ARM陣營壟罩陰霾 早盤重挫逾4％

2025/09/19 10:19

聯發科今日早盤股價轉弱。（記者卓怡君攝）聯發科今日早盤股價轉弱。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）入股英特爾（INTEL），雙方將強攻PC與資料中心CPU與GPU市場，法人認為，兩者合作將不利AMD與ARM陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市佔率，主因英特爾與輝達雙方各為CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升，未來英特爾可藉由NVIDIA平台推出具競爭力之AI PC產品，需留意聯發科（2454）ARM PC風險，今日聯發科股價重挫，早盤大跌逾4%，回測月線支撐。

截至10:03分左右，聯發科股價大跌4.3%，暫報1445元，成交量逾6200張，超越昨日全天的3899張。

聯發科多角化布局，與輝達在AI與車用市場有多項合作，聯發科近期即將發表最新AI旗艦手機晶片天璣9500系列，採用台積電（2330）最新3奈米製程，聯發科勁敵高通將於9月23至25日在夏威夷舉行Snapdragon（驍龍）高峰會，據傳最新AI手機晶片驍龍8 Elite Gen5將正式亮相，與聯發科天璣9500系列一樣採用台積電最新3奈米製程，雙方將在AI手機市場展開新一波激戰。

