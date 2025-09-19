晴時多雲

焦點股》台積電：輝達入股英特爾持續合作 1290元創新天價

2025/09/19 09:25

輝達入股英特爾，持續與台積電合作，股價登1290元創新天價。（記者洪友芳攝）輝達入股英特爾，持續與台積電合作，股價登1290元創新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達宣布投資英特爾50億美元（約新台幣1504億元），兩家公司強調合作案聚焦在資料中心和個人電腦等CPU客製化領域，未涉及晶圓代工，將持續委由台積電（2330）代工，也就是輝達、英特爾都將持續是台積電先進製程的客戶，尤其輝達AI相關產品都在台積電投產，這消息激勵台積電ADR翻紅漲達268.64美元、漲幅逾2%，創歷史新高，台積電（2330）今股價以1285元平盤開出，隨即走高至1290元，再創新高價，上漲5元，市值上升至33.45兆元也創新高。

輝達與英特爾昨晚宣布，輝達將以每股23.28美元價格買進英特爾普通股，較周三收盤價折價約6.5%，但高於美國政府上月入股的20.47美元。交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，躍居最大外部股東之一。英特爾將在未來PC處理器中導入輝達繪圖技術，同時提供處理器搭配輝達加速器打造資料中心產品。

