黃仁勳砸50億美元入股英特爾 法人：看好台積電先進製程及封裝地位穩固

2025/09/19 08:41

黃仁勳砸50億美元入股英特爾，法人看好台積電先進製程及封裝地位穩固。（資料照）黃仁勳砸50億美元入股英特爾，法人看好台積電先進製程及封裝地位穩固。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）宣布與英特爾（Intel）在資料中心與PC領域展開數代合作，並且入股英特爾股權50億美元，持股比例估5%，對此，法人指出，台積電（2330）先進製程訂單並不會受到實質衝擊。此外，NVIDIA下世代AI GPU仍深度仰賴台積電CoWoS/SoIC技術，且Intel自有封裝技術 （Feveros/EMIB）於良率與技術穩定度仍待觀察，因此認為至2027年以前AI GPU轉單至Intel機率極低，看好台積電於先進製程與封裝維持穩固地位。

對台積電短中期影響有限

法人分析，NVIDIA與Intel已於去年開始合作Gaming GPU案件，預期Intel 18A製程並於2026年底開始投片，然而觀察高階GPU仍將在台積電投片，其餘資料中心/PC CPU與GPU仍在初期研發階段，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。此外，NVIDIA下世代AI GPU仍深度仰賴台積電CoWoS/SoIC技術，且Intel自有封裝技術 （Feveros/EMIB）於良率與技術穩定度仍待觀察，因此認為至2027年以前AI GPU轉單至Intel機率極低，看好台積電於先進製程與封裝維持穩固地位。

法人認為，兩者合作將不利AMD（超微）與ARM陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市佔率，主因英特爾與輝達雙方各為CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升，未來英特爾可藉由NVIDIA平台推出具競爭力之AI PC產品。台股供應鏈中，需留意聯發科（2454）ARM PC SoC與譜瑞-KY（4966）AMD/ARM PC USB Retimer之風險。

