黃金新「挑戰價」出爐！但先遭獲利了結

2025/09/19 08:33

黃金週四（18日）在獲利回吐中下跌。（法新資料照）黃金週四（18日）在獲利回吐中下跌。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人評估聯準會（Fed）進一步降息的可能性，黃金週四（18日）在獲利回吐中下跌，脫離前1日創下的歷史新高，專家指出，創下歷史新高後的回檔屬於技術性修正，每次黃金創新高後，都進一步強化挑戰4000美元目標的可信度。

黃金現貨價下跌0.4%，報每盎司3643.40美元；12 月交割黃金期貨下跌 1.1%，報每盎司3678.30美元。

《路透》報導，週三Fed啟動去年12月以來首次降息，並為進一步寬鬆開啟大門，但因為 Fed 也警告通膨依然頑強，讓投資人對未來降息步調產生疑慮。

Fed主席鮑爾描述這次降息是針對勞動力市場減弱的「風險控管」，但也強調，Fed不急著開始寬鬆。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「鮑爾對降息是風險管理措施的言論，引起了一些混亂，這種不確定性使市場出現獲利回吐。」

葛蘭特說：「不過，我確實認為黃金的長期看漲趨勢依然存在，昨日創下歷史新高後的回檔屬於技術性修正，每次黃金創新高後，都進一步強化了挑戰4000美元目標的可信度。」

黃金今年迄今已上漲近 39%。SP Angel 分析師表示，金價目前的主要驅動力來自金磚四國（BRICs）央行、尤其是中國央行針對美元存底多元化的舉措，預料這個趨勢將延續下去。

