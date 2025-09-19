輝達牽手英特爾傳川普政府介入？黃仁勳回應 早從「他」就開始

輝達（NVIDIA）與英特爾（Intel）宣布50億美元投資與技術合作。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）18日對外宣布，將斥資50億美元（約新台幣1507億元）鉅額資金，入股美國晶片製造商英特爾（Intel），輝達執行長黃仁勳表示，川普政府對兩家美國領先公司之間的合作感到滿意，但川普政府並未介入這起合作案，兩間討論甚至從1年前、時任執行長季辛格（Pat Gelsinger）時期就開始（當時為拜登執政時期）。

《CNBC》報導，黃仁勳表示，他與英特爾執行長陳立武針對此次合作多次進行私人溝通，還稱陳立武是他的「老朋友」，陳立武也表示，他和黃仁勳已經相識30年。

根據美國科技媒體《Tom's Hardware》報導，據悉這項合作討論1年前、英特爾時任執行長季辛格時期就開始，與輝達達成初步協議 （1年前為拜登政府時期，儘管當時沒有人暗示他的政府參與其中）。

而先前8月，美國總統川普政府宣布，將砸下近90億美元（新台幣2715億元）收購英特爾9.9%股權，並持有額外5%的認股權證，作為《晶片法案》資金的的交換。

黃仁勳說：「川普政府根本沒有參與這項合作」、「他們當然會非常支持。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）他非常高興，也非常支持兩家美國科技公司合作」。

《金融時報》報導，黃仁勳指出，這項「歷史性的合作」將輝達GPU與英特爾CPU緊密結合，並表示兩家公司仍將依賴台積電（2330）的代工服務。

根據協議，英特爾將為輝達製造客製化的中央處理器（CPU），供輝達用於數據中心的AI平台；此外，還有一個獨立專案，將共同開發PC用晶片。

