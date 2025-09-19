有美國資安公司發現，中國的AI人工智慧軟體Deepseek，在針對涉及中國政府視為敏感的議題或對象，會提供有安全漏洞的程式碼，涉及台灣的請求也較常得到低品質的程式碼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，有美國資安公司發現，中國的AI人工智慧軟體Deepseek，在針對涉及中國政府視為敏感的議題或對象，會提供有安全漏洞的程式碼，涉及台灣的請求也較常得到低品質的程式碼。對此內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）政治系助理教授王宏恩發文直呼「還有這招？」，網友也紛紛諷刺「這種差別待遇大概也只對台灣有了」、「他不塞系統後門，他還叫中國嗎？」。

「華盛頓郵報」近日發布報導指出，美國資安公司CrowdStrike以英文要求中國開源人工智慧（AI）模型「深度求索」（DeepSeek）協助寫程式，並表明這些程式碼會在多個地區應用於多個用途，但在測試用於工業控制系統的程式時發現，其回覆的程式碼22.8%有漏洞。若同樣的請求，明確指出將由好戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）等操作，回覆不安全的程式碼比率有42.1%。若是提出為西藏、台灣或法輪功等用途所寫軟體的請求，也較常得到低品質的程式碼。

請繼續往下閱讀...

王宏恩在臉書發文分享這篇報導內容，並直言「還有這招？」針對網友表示「沒想到資安也是可以用自然語言來防禦？」王宏恩也回應「看不到研究全文 不知道怎麼做的」。

其他網友也紛紛議論「知道中國特色的厲害了吧」、「這種連關鍵詞都伸手進去的國家，確實有做這種事的可能」、「不知假裝香港人的結果會怎樣」、「具有中國特色的人工智能」，還有網友稱「遠離用 『DeepSick』的人（Sick，有病的）」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法