台積電小心？輝達重金入股英特爾 外媒分析全透露

2025/09/19 10:54

黃仁勳、陳立武多次強調台積電（2330）的重要地位。（彭博資料照）黃仁勳、陳立武多次強調台積電（2330）的重要地位。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）18日宣布，投資50億美元（約新台幣1500億元）入股美國晶片製造商英特爾（Intel），消息震撼市場。外媒報導，英特爾獲得了「人工智慧（AI）之王」的幫助合作，似乎為台灣的台積電（2330）和超微（AMD）蒙上了一層陰影，面臨著被重振的美國晶片聯盟蠶食的前景。

《Tipranks》報導，這項合作宣布之前的幾週，川普政府才宣布，收購英特爾10%股份。如今有了輝達的加入，英特爾不僅獲得了政治支持，而且市場上最炙手可熱的AI公司也對英特爾扭轉頹勢充滿信心，對於一度被視為衰退巨頭來說，這條雙重生命線，或許是開啟新篇章的開端。

這次合作的意義遠不止金錢，雙方還將共同開發用於個人電腦和資料中心的客製化處理器。英特爾執行長對這筆交易表示歡迎，「我們感謝黃仁勳和輝達團隊，對我們的信任和投資，並期待未來位客戶創新和業務成長一起做努力」。

報導指出，對英特爾而言，這筆交易標誌著其重要性地位再次提升；對輝達而言，這是其在計算供應鏈影響力的策略性擴張。

隨著輝達的投資，情況發生了變化。分析師表示，這筆交易可能有助於輝達將其未來，與美國製造業聯繫起來，在華盛頓贏得政治支持，IG集團首席市場分析師Chris Beauchamp就稱，這「反映出輝達希望在美國實現投資多元化，並在美國政府面前贏得一些好感」。

報導指出，該協議可能對整個半導體產業產生重大連鎖反應。目前，台積電生產輝達先進的晶片。但隨著輝達現與英特爾捆綁在一起，越來越多的猜測認為，部分利潤豐厚的業務，最終可能會從台灣轉移到美國生產。而這種可能性，甚至恐已引起台積電的警覺。

AMD也有理由擔心，因該公司一直在與英特爾競爭數據中心合約，但輝達對英特爾的支持可能會打破平衡。

儘管英特爾、輝達堅稱這筆交易不涉及英特爾的代工業務，但報導認為，難以相信輝達會在沒有長期戰略目標情況下，開出50億美元的支票。

報導表示，真正的考驗在於英特爾能否真正、快速的交付具有競爭力的晶片，以保持輝達的興趣。

