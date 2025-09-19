晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達救援英特爾股價華麗轉身！陸行之：白宮獲利近5成 下個寵兒是誰

2025/09/19 08:37

輝達入股英特爾，激勵英特爾股價大漲。（法新社）輝達入股英特爾，激勵英特爾股價大漲。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片巨頭輝達（Nvidia）18日宣佈投資50億美元（約1500億元新台幣）入股英特爾（Intel），激勵英特爾股價大漲近23%，對於雙方的合作案，前外資知名分析師陸行之表示，雖然英特爾還有許多問題，但短期股價已經華麗轉身。接下來關注重點，包括誰會是下一個同樣受益的公司？還有誰會來入主來幫忙出錢救英特爾？

陸行之在個人 Facebook 粉絲團上發文表示，自從美國政府拿下9.9%阿斗持股以來，雖然銷售還需要殺手級產品來加強，晶圓製造還需要良率及產能利用率改善來減虧，降本還需要大規模裁員來逐步完成，這些都需要時間去改善，但短期股價已經華麗轉身，美國政府投資帳面上已獲利近5成，但接下來的問題是我們要關注內/外部力量如何出手救？食髓知味之後的下1家寵兒是誰？還會誰會來入主來幫忙出錢共襄盛舉救阿斗呢？

以下整理一下這次50億美元投資的細節及對產業的影響。

1. 50億美元，每股23.28美元，相當於買了2億1477萬6632股，4.9%持股，沒說是新股還是舊股，我判斷是發新股，持股比例降至4.7%。加上美國政府的88.7億，軟銀的20億美元，合計158.7億美元，對於現在每季度虧個20億以上的阿斗而言，可以燒個兩年時間來改善體質，不無小補。

2. 阿斗以後會製造 Nvidia 客製化數據中心用的 x86 CPUs, 整合到Nvidia的AI 架構中，這明顯是要用 Intel 晶圓製造（所謂Intel 製造，不知道把部分dies 交給台積電來做，算不算哈），但是由誰來客製化設計？不知道怎麼改？感覺是用 Intel CPU IP, Nvidia 來改，這個新產品至少應該要1-2年以後才會量產吧？

3. 而在個人電腦方面，Intel 以後會推出 x86 CPU+RTX GPU 的SOC chiplets, 這種整合性產品應該對標是量大的中低階AI PC、AMD、蘋果應該也可以自己獨立完成設計這樣的產品。感覺數據中心的合作是Nvidia主導，中低階AI 電腦的合作是 Intel 來主導。

4. Nvidia跟阿斗合作當然對蘇媽的AMD的影響最大，但股價開低走高跌不到1%，可能表示Nvidia AI GPU+ Intel CPU 老早就有了，但Nvidia 力推自己的 Grace+Blackwell, Vera ARM CPU+Rubin 拿下不少份額，還會反推客製化x86 CPU+ Rubin next 來砸腳嗎？Amazon、Google、Meta自己設計的ASIC可以選配自己的ARM CPU、AMD x86，或是 Intel x86，跟這投資合作案子無啥關係。

5. 最後就是 x86 CPU+ RTX GPU 的 SOC chiplets 應該需要比較大的 ABF 載板，但不要整合出來的產品沒競爭力（為了推陳出新，CPU、GPU隨便改一下就會造成重新設計的延遲），到時候不會讓載板公司投了資本開支/產能之後又被害吧？還有就是 Chiplets 產品還會用 Sockets 來插CPU嗎？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財