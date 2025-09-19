輝達救援英特爾股價華麗轉身！陸行之：白宮獲利近5成 下個寵兒是誰

輝達入股英特爾，激勵英特爾股價大漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片巨頭輝達（Nvidia）18日宣佈投資50億美元（約1500億元新台幣）入股英特爾（Intel），激勵英特爾股價大漲近23%，對於雙方的合作案，前外資知名分析師陸行之表示，雖然英特爾還有許多問題，但短期股價已經華麗轉身。接下來關注重點，包括誰會是下一個同樣受益的公司？還有誰會來入主來幫忙出錢救英特爾？

陸行之在個人 Facebook 粉絲團上發文表示，自從美國政府拿下9.9%阿斗持股以來，雖然銷售還需要殺手級產品來加強，晶圓製造還需要良率及產能利用率改善來減虧，降本還需要大規模裁員來逐步完成，這些都需要時間去改善，但短期股價已經華麗轉身，美國政府投資帳面上已獲利近5成，但接下來的問題是我們要關注內/外部力量如何出手救？食髓知味之後的下1家寵兒是誰？還會誰會來入主來幫忙出錢共襄盛舉救阿斗呢？

以下整理一下這次50億美元投資的細節及對產業的影響。

1. 50億美元，每股23.28美元，相當於買了2億1477萬6632股，4.9%持股，沒說是新股還是舊股，我判斷是發新股，持股比例降至4.7%。加上美國政府的88.7億，軟銀的20億美元，合計158.7億美元，對於現在每季度虧個20億以上的阿斗而言，可以燒個兩年時間來改善體質，不無小補。

2. 阿斗以後會製造 Nvidia 客製化數據中心用的 x86 CPUs, 整合到Nvidia的AI 架構中，這明顯是要用 Intel 晶圓製造（所謂Intel 製造，不知道把部分dies 交給台積電來做，算不算哈），但是由誰來客製化設計？不知道怎麼改？感覺是用 Intel CPU IP, Nvidia 來改，這個新產品至少應該要1-2年以後才會量產吧？

3. 而在個人電腦方面，Intel 以後會推出 x86 CPU+RTX GPU 的SOC chiplets, 這種整合性產品應該對標是量大的中低階AI PC、AMD、蘋果應該也可以自己獨立完成設計這樣的產品。感覺數據中心的合作是Nvidia主導，中低階AI 電腦的合作是 Intel 來主導。

4. Nvidia跟阿斗合作當然對蘇媽的AMD的影響最大，但股價開低走高跌不到1%，可能表示Nvidia AI GPU+ Intel CPU 老早就有了，但Nvidia 力推自己的 Grace+Blackwell, Vera ARM CPU+Rubin 拿下不少份額，還會反推客製化x86 CPU+ Rubin next 來砸腳嗎？Amazon、Google、Meta自己設計的ASIC可以選配自己的ARM CPU、AMD x86，或是 Intel x86，跟這投資合作案子無啥關係。

5. 最後就是 x86 CPU+ RTX GPU 的 SOC chiplets 應該需要比較大的 ABF 載板，但不要整合出來的產品沒競爭力（為了推陳出新，CPU、GPU隨便改一下就會造成重新設計的延遲），到時候不會讓載板公司投了資本開支/產能之後又被害吧？還有就是 Chiplets 產品還會用 Sockets 來插CPU嗎？

