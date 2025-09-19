輝達投資入股英特爾聚焦CPU，兩家續委由台積電代工。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達宣布投資英特爾50億美元（約新台幣1504億元），引起業界關注這項合作是否影響與台積電代工的合作關係？輝達執行長黃仁勳表示，與英特爾的合作聚焦在資料中心和個人電腦等CPU客製化領域；英特爾執行長陳立武則表示，台積電一直是輝達和英特爾長期且重要的合作夥伴，「我們會繼續保持這樣的合作關係」。

黃仁勳與陳立武針對雙方合作案，共同召開線上記者會，就雙方合作開發產品及輝達入股英特爾的決策考量，逐一回應。從回應中，可以看出雙方合作，對台積電沒有影響，兩家公司仍需持續倚賴台積電的代工技術及產能。

黃仁勳指出，雙方經過近1年的討論才達成協議。他並認為，台積電是世界級的晶圓代工廠，無論製程技術、執行節奏、產能、基礎設施規模或業務營運的敏捷性，造就台積電成為世界級晶圓代工廠的奇蹟。輝達一直以來，都有評估英特爾的晶圓代工技術，往後也會持續評估，但這次宣布的合作案，完全聚焦在客製化CPU。

