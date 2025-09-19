重磅合作後！輝達黃仁勳、英特爾陳立武親上火線談「台積電」

黃仁勳、陳立武在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）與英特爾（Intel）宣布歷史性合作，各界關心這項合作是否影響台積電（2330），對此，兩位科技巨頭領袖在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。

黃仁勳表示，持續在評估英特爾的晶圓廠技術，未來也會如此，但雙方的現階段合作，專注於這些客製化CPU。

請繼續往下閱讀...

他還誇讚台積電：「台積電是世界級的晶圓廠，我們都是台積電非常成功的客戶。台積電的製程技術、執行節奏、產能規模與基礎設施、業務營運的敏捷性，以及所有成就世界級晶圓廠的魔力（magic），實在令人讚嘆。」

陳立武對台積電則表達出高度肯定，表示：「台積電一直是輝達和英特爾長期的優秀夥伴，我們將繼續與他們合作。」他更透露，與黃仁勳皆非常尊敬台積電創辦人張忠謀及董事長魏哲家。

不過《CNBC》報導，此次投資協議聚焦於輝達與英特爾產品部門的合作，而非晶圓代工（Foundry），但雙方並未排除未來在代工領域的合作可能性，黃仁勳說：「我們一直有在評估英特爾的代工技術，也會繼續權衡，不過今天的聲明重點是在客製化的CPU」。

黃仁勳、陳立武在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。（彭博資料照）

輝達週四（18日）宣布投資50億美元（約台幣1500億）入股英特爾，交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，躍居最大外部股東之一。消息傳出後，激勵英特爾盤前狂飆超過30%，台積電ADR及AMD則瞬間臉綠，盤前紛紛下挫。

不過開盤後，台積電ADR翻紅，最終18日美股收盤，台積電ADR上漲5.92美元，漲幅為2.23％，收在268.64美元；英特爾股價飆漲22.77％，至30.57美元，輝達則上漲3.49％至176.24美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法