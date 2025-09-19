晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

重磅合作後！輝達黃仁勳、英特爾陳立武親上火線談「台積電」

2025/09/19 08:59

黃仁勳、陳立武在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。（法新社）黃仁勳、陳立武在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）與英特爾（Intel）宣布歷史性合作，各界關心這項合作是否影響台積電（2330），對此，兩位科技巨頭領袖在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。

黃仁勳表示，持續在評估英特爾的晶圓廠技術，未來也會如此，但雙方的現階段合作，專注於這些客製化CPU。

他還誇讚台積電：「台積電是世界級的晶圓廠，我們都是台積電非常成功的客戶。台積電的製程技術、執行節奏、產能規模與基礎設施、業務營運的敏捷性，以及所有成就世界級晶圓廠的魔力（magic），實在令人讚嘆。」

陳立武對台積電則表達出高度肯定，表示：「台積電一直是輝達和英特爾長期的優秀夥伴，我們將繼續與他們合作。」他更透露，與黃仁勳皆非常尊敬台積電創辦人張忠謀及董事長魏哲家。

不過《CNBC》報導，此次投資協議聚焦於輝達與英特爾產品部門的合作，而非晶圓代工（Foundry），但雙方並未排除未來在代工領域的合作可能性，黃仁勳說：「我們一直有在評估英特爾的代工技術，也會繼續權衡，不過今天的聲明重點是在客製化的CPU」。

黃仁勳、陳立武在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。（彭博資料照）黃仁勳、陳立武在會中多次強調台積電（2330）的重要地位，並明確表示將持續與台積電保持長期合作關係。（彭博資料照）

輝達週四（18日）宣布投資50億美元（約台幣1500億）入股英特爾，交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，躍居最大外部股東之一。消息傳出後，激勵英特爾盤前狂飆超過30%，台積電ADR及AMD則瞬間臉綠，盤前紛紛下挫。

不過開盤後，台積電ADR翻紅，最終18日美股收盤，台積電ADR上漲5.92美元，漲幅為2.23％，收在268.64美元；英特爾股價飆漲22.77％，至30.57美元，輝達則上漲3.49％至176.24美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財