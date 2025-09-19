晴時多雲

輝達入股英特爾後要怎樣合作？黃仁勳全說了

2025/09/19 08:22

輝達執行長黃仁勳表示，公司與英特爾達成的50億美元投資與技術合作，是在雙方經過將近1年的討論後才拍板定案。（法新社）輝達執行長黃仁勳表示，公司與英特爾達成的50億美元投資與技術合作，是在雙方經過將近1年的討論後才拍板定案。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）週四（18日）宣布投資50億美元（約台幣1500億）入股英特爾（Intel），交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，躍居最大外部股東之一，此舉為營運低迷的英特爾帶來及時雨。輝達執行長黃仁勳表示，公司與英特爾達成的50億美元投資與技術合作，是在雙方經過將近1年的討論後才拍板定案。此次投資協議聚焦於輝達與英特爾產品部門的合作，而非晶圓代工（Foundry）。不過雙方並未排除未來在代工領域的合作可能性。

《CNBC》報導，輝達表示，公司將與英特爾合作開發資料中心用的人工智慧（AI）系統，結合英特爾的x86架構中央處理器（CPU）、輝達的圖形處理器（GPU）以及網路技術。此外，英特爾也將銷售內建輝達GPU的個人電腦與筆電CPU。

輝達的AI系統，像是微軟使用的NVL72，搭載的是Arm（安謀）架構的CPU，而非英特爾的x86架構。黃仁勳透露，輝達很快就會在NVLink機架中支援英特爾CPU。

黃仁勳說：「我們會從英特爾採購這些CPU，然後將它們連接進超級晶片，形成運算節點，最後整合到機架級的AI超級電腦。」黃仁勳補充，輝達也將把GPU技術導入英特爾推出的筆電與PC晶片，這是目前相對未被充分開發的市場。他指出，這兩項合作產品的總潛在市場規模高達500億美元。

黃仁勳表示：「我們將成為英特爾CPU的重要買家，同時也會是英特爾晶片中GPU的重要供應商。」他強調，與英特爾的合作不會影響輝達與Arm的業務關係。

這次合作將採用英特爾的先進封裝技術，這是晶片製程後段的工序，能將多個晶片元件整合成單一零件，安裝到機器中使用。

此次投資協議聚焦於輝達與英特爾產品部門的合作，而非晶圓代工。不過雙方並未排除未來在代工領域的合作可能性。黃仁勳說：「我們一直都有在評估英特爾的代工技術，未來也會持續，但今天這項宣布完全是針對這些客製化CPU。」目前輝達的晶片主要由台積電代工生產。

英特爾營收長恩斯特（Greg Ernst）在LinkedIn發文指出，這筆交易的具體協議歷時數月才敲定，並於上週六（13日）完成。英特爾執行長陳立武表示：「我要感謝黃仁勳對我和我們團隊的信任，英特爾會全力以赴，確保這是一個有回報的投資。」

報導提到，這項投資突顯出，隨著OpenAI在2022年底推出ChatGPT引爆AI熱潮，輝達和英特爾在矽谷的地位已經出現翻轉。

過去5年來，英特爾股價下跌31.78%，而輝達股價則大漲1348%，截至週四開盤時，輝達市值突破4.25兆美元，相比之下，英特爾市值僅1430億美元。

