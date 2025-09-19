美股收盤》英特爾飆逾22％！4大股指刷新高 台積電ADR漲2.23％

週四美股刷新高。（美聯社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，晶片製造商英特爾因AI晶片龍頭輝達決定入股，週四股價飆升超過22％，創下自1987年10月以來的最大單日漲幅，華爾街主要股指週四也創收盤新高，道瓊工業指數上漲124點或0.27％，標普500指數上漲0.48％，那斯達克指數上漲0.94％，費城半導體指數勁揚3.6％，台積電ADR上漲2.23％，收在268.64美元。

綜合外媒報導，輝達表示，將向英特爾投資50億美元，作為與這家陷入困境的晶片製造商共同開發資料中心和PC晶片的協議一部分。輝達公告，將以每股23.28美元的價格投資其持有的股份。交易消息傳出後，英特爾股價飆漲22.77％，至30.57美元，輝達則上漲3.49％至176.24美元。

此前英特爾營運及財務不佳，美國政府甫於8月宣布入股英特爾約10％；日本軟銀集團也投資20億美元。

此外，週三聯準會宣布降息1碼，並預測今年將再降息兩次，這鼓舞那些希望聯準會繼續維持寬鬆利率的投資者。

道瓊工業指數上漲124.1點或0.27％，收46142.42點。

那斯達克指數上漲209.399點或0.94％，收22470.725點。

S&P 500指數上漲31.61點或0.48％，收6631.96點。

費城半導體指數上漲217.94點或3.60％，收6278.16點。

