晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行示警下半年、明年經濟5大不確定性 美國關稅排首位

2025/09/18 22:38

央行示警下半年經濟5大不確定性，美國關稅排首位。圖為央行總裁楊金龍。（記者陳梅英攝）央行示警下半年經濟5大不確定性，美國關稅排首位。圖為央行總裁楊金龍。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行週四理監事會後上修今年經濟成長率預測值至4.55%，較6月預測值調高1.5個百分點，並預測明年可達2.68％、經濟溫和成長，但央行也示警5大不確定風險將影響台灣下半年及明年經濟表現，其中，美國關稅政策排首位，尤其是232條款針對半導體與資通訊產業調查結果，可能衝擊全球供應鏈及台灣出口動能。

央行示警5大不確定風險將影響台灣下半年及明年經濟表現如下：

1、央行表示，雖然美國已與主要國家達成貿易協定架構，並公布各國對等關稅稅率，惟多數協議內容細節尚待確定。此外，美國依據《貿易擴張法》第232條款，針對半導體與資通訊等產業調查結果，可能對全球相關供應鏈的生產與投資布局造成衝擊。若美國依該條款對半導體與資通訊產品加徵關稅，將推升電子相關產品價格，進而衝擊台灣相關產品出口表現。

2、主要經濟體貨幣政策調整走向，也牽動國際資金流向，央行指出，受就業市場放緩的影響，聯準會（Fed） 重啟降息；中國人民銀行因經濟成長趨緩，持續實施寬鬆政策；ECB 暫緩降息，並視最新經濟數據、通膨走勢，調整貨幣政策；BoJ 持續評估美國關稅措施的影響，若經濟與物價情勢改善，仍將進一步升息。主要國家貨幣政策分歧，牽動未來國際資金流向，進而影響全球股市、匯市及債市的穩定性。

3、地緣政治風險與氣候變遷加劇全球經濟與通膨不確定性：俄烏戰爭持續且和談進展緩慢，加上以巴衝突持續，國際地緣政治衝突未歇。另一方面，今年夏季全球多地再現極端高溫與乾旱，影響農糧生產，均增添未來全球經濟成長與通膨的不確定性。

4、中國結構性問題之外溢效應：中國內需消費與投資信心不足、失業問題依舊嚴峻，且房市低迷不振、地方政府債務高築等結構性問題猶存；另一方面，其雖推出多項刺激政策，挹注經濟動能，惟成效仍有待觀察。此外，中國內需疲軟，持續輸出過剩產能，加劇全球市場競爭，將不利於全球經濟與台灣出口表現。

5、政府因應美國對等關稅提出支持措施，執行成效左右產業發展與就業市場穩定：為因應美國對等關稅措施對台灣出口供應鏈帶來的壓力，政府推出產業支持方案，擴大對受衝擊產業的協助，藉以降低營運與外銷風險，政策成效將影響相關產業發展與就業市場穩定。

另外，央行也下修今年通膨率，預估消費者物價指數（CPI）及核心CPI可降至1.75%與1.67%，明年降至1.66%。在通膨走緩下，是否意味台灣也有機會跟進美國降息？央行總裁楊金龍表示，要看當時的金融環境與整體的經濟情況。

楊金龍過去曾說過若CPI跌破1.5%就有機會降息，楊今日表示，只看CPI一項指標「太僵硬」。他指出，台灣目前面臨問題是產業發展兩極化，今年以來台灣經濟穩健成長，主要是電子資通訊產業出口熱絡帶動，但傳產受到中國產能過剩加上美國關稅措施衝擊，出口表現疲弱，若232條款對台灣電子業不利，台灣強項也掉下來，央行可能就需要判斷當前環境是否需要降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財