央行示警下半年、明年經濟5大不確定性 美國關稅排首位

央行示警下半年經濟5大不確定性，美國關稅排首位。圖為央行總裁楊金龍。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行週四理監事會後上修今年經濟成長率預測值至4.55%，較6月預測值調高1.5個百分點，並預測明年可達2.68％、經濟溫和成長，但央行也示警5大不確定風險將影響台灣下半年及明年經濟表現，其中，美國關稅政策排首位，尤其是232條款針對半導體與資通訊產業調查結果，可能衝擊全球供應鏈及台灣出口動能。

央行示警5大不確定風險將影響台灣下半年及明年經濟表現如下：

1、央行表示，雖然美國已與主要國家達成貿易協定架構，並公布各國對等關稅稅率，惟多數協議內容細節尚待確定。此外，美國依據《貿易擴張法》第232條款，針對半導體與資通訊等產業調查結果，可能對全球相關供應鏈的生產與投資布局造成衝擊。若美國依該條款對半導體與資通訊產品加徵關稅，將推升電子相關產品價格，進而衝擊台灣相關產品出口表現。

2、主要經濟體貨幣政策調整走向，也牽動國際資金流向，央行指出，受就業市場放緩的影響，聯準會（Fed） 重啟降息；中國人民銀行因經濟成長趨緩，持續實施寬鬆政策；ECB 暫緩降息，並視最新經濟數據、通膨走勢，調整貨幣政策；BoJ 持續評估美國關稅措施的影響，若經濟與物價情勢改善，仍將進一步升息。主要國家貨幣政策分歧，牽動未來國際資金流向，進而影響全球股市、匯市及債市的穩定性。

3、地緣政治風險與氣候變遷加劇全球經濟與通膨不確定性：俄烏戰爭持續且和談進展緩慢，加上以巴衝突持續，國際地緣政治衝突未歇。另一方面，今年夏季全球多地再現極端高溫與乾旱，影響農糧生產，均增添未來全球經濟成長與通膨的不確定性。

4、中國結構性問題之外溢效應：中國內需消費與投資信心不足、失業問題依舊嚴峻，且房市低迷不振、地方政府債務高築等結構性問題猶存；另一方面，其雖推出多項刺激政策，挹注經濟動能，惟成效仍有待觀察。此外，中國內需疲軟，持續輸出過剩產能，加劇全球市場競爭，將不利於全球經濟與台灣出口表現。

5、政府因應美國對等關稅提出支持措施，執行成效左右產業發展與就業市場穩定：為因應美國對等關稅措施對台灣出口供應鏈帶來的壓力，政府推出產業支持方案，擴大對受衝擊產業的協助，藉以降低營運與外銷風險，政策成效將影響相關產業發展與就業市場穩定。

另外，央行也下修今年通膨率，預估消費者物價指數（CPI）及核心CPI可降至1.75%與1.67%，明年降至1.66%。在通膨走緩下，是否意味台灣也有機會跟進美國降息？央行總裁楊金龍表示，要看當時的金融環境與整體的經濟情況。

楊金龍過去曾說過若CPI跌破1.5%就有機會降息，楊今日表示，只看CPI一項指標「太僵硬」。他指出，台灣目前面臨問題是產業發展兩極化，今年以來台灣經濟穩健成長，主要是電子資通訊產業出口熱絡帶動，但傳產受到中國產能過剩加上美國關稅措施衝擊，出口表現疲弱，若232條款對台灣電子業不利，台灣強項也掉下來，央行可能就需要判斷當前環境是否需要降息。

