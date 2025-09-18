晴時多雲

黃仁勳砸50億美元入股英特爾！ 法人：短線台積電股價恐承壓

2025/09/18 21:26

黃仁勳砸50億美元入股英特爾，法人認為，短線台積電股價恐承壓。（資料照，記者廖振輝攝）黃仁勳砸50億美元入股英特爾，法人認為，短線台積電股價恐承壓。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達宣布投資50億美元（約台幣1500億元）入股英特爾，震撼全球半導體產業，黃仁勳原本在3月19日輝達GTC大會的記者會上直接否認入股英特爾的傳言，他表示，「從沒有人邀請輝達參加，不知道消息從哪來的，也許有別人要參加，但我不知道」。短短半年的時間，黃仁勳態度丕變，宣布入股英特爾，看在半導體產業眼裡，該項投資根本不合理，全然是來自美國政府的壓力。

法人指出，現在輝達已入股英特爾，接下來要觀察的就是台積電（2330）的動向，是否也會被迫入股，甚至參與英特爾經營，屆時恐對台積電未來營運投下變數，短線台積電股價恐受此消息衝擊。

今年年初市場即不斷盛傳台積電、輝達、超微、博通、高通等科技大廠在川普政府推動下，即將入股英特爾，甚至台積電將參與經營，技轉英特爾，協助英特爾轉型，黃仁勳原本否認輝達入股傳言，表示已在台積電美國亞利桑那州晶圓廠投片，面對川普要求美國製造，黃仁勳多次強調，未來希望進一步強化美國本土的製造能力。

川普一直對外放話，聲稱是台積電偷走美國半導體廠商的生意，台積電藉由加碼投資美國，企圖換得自由之身，但台積電變「美積電」、入股英特爾並與其合作的傳言依然不絕於耳，還有傳言指出台積電是美國關稅關鍵談判籌碼；台積電董事長魏哲家多次對外駁斥入股英特爾，強調台積電並未與其他公司洽談任何合資技術授權、技術轉移，也在上月否認美國政府會入股台積電，如今AI晶片霸主輝達斥資50億美元入股英特爾，代表來自美國政府的「壓力山大」，未來魏哲家能否扛住來自川普步步進逼，需要密切觀察。

在輝達入股英特爾消息宣布後，英特爾盤前股價暴漲狂飆逾30%，反觀台積電ADR盤前卻是由紅翻黑跳水，大跌逾2%。

