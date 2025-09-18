黃仁勳砸1500億輸血 英特爾盤前狂飆30％ 台積電ADR、AMD「嚇跌」

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達宣布投資50億美元（約台幣1500億）入股英特爾，兩家大廠勁敵變合作關係，此舉震撼半導體產業，也凸顯產業權力版圖的轉變，激勵英特爾盤前狂飆超過30%，台積電ADR及AMD則瞬間臉綠，盤前紛紛下挫。

根據雙方18日的聲明，輝達將以每股23.28美元價格買進英特爾普通股，較17日收盤價折價約6.5%，但高於美國政府上月入股的20.47美元。交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，躍居最大外部股東之一。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，這項歷史性的合作，將輝達的人工智慧 （AI） 與加速運算堆疊，緊密結合英特爾的 CPU 與龐大 x86 生態系，為下一個運算時代奠定基礎。

英特爾也將在未來 PC 處理器中導入輝達繪圖技術，同時提供處理器，搭配輝達加速器打造資料中心產品。兩家公司未提供產品上市時間表，並強調雙方既有的個別發展計畫不受影響。

這筆投資大幅挹注搖搖欲墜的英特爾，此前美國政府 8 月已宣布入股約 10%，日本軟銀集團 9 月亦投入 20 億美元。英特爾還積極出售資產籌資，以因應推進先進製程所需的龐大支出。

鑒於輝達目前高階產品都在台積電代工，投資入股英特爾，雙方合作關係會不會產生變數，備受市場關注，英特爾競爭對手AMD也可能在資料中心市場受到衝擊。

因此，這項合作計畫曝光後，英特爾一飛沖天，盤前一度飆漲30%，台積電ADR及AMD盤前紛紛走跌。台北時間18日晚間8點14分，英特爾盤前暴漲31%，台積電ADR跌2.58%，AMD盤前跌4.1%。

