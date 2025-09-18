晴時多雲

別再只盯輝達！外媒喊「3檔AI概念股」值得買進 台積電在內

2025/09/18 19:54

AI基礎建設支出仍可能翻倍成長，分析師點名3檔AI概念股是投資良機。（資料照，彭博）AI基礎建設支出仍可能翻倍成長，分析師點名3檔AI概念股是投資良機。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，近日，業界預測未來幾年AI基礎建設支出仍可能翻倍成長，雖然輝達（NVIDIA）肯定受益，但它絕非唯一受惠者。以下3檔AI概念股，也可能成為投資良機，分別是博通、AMD與台積電（TSMC）。

1.博通（Broadcom）
博通已成為AI領域的重要玩家之一。隨著大型規模資料中心的業者，為了降低成本並分散供應鏈風險，越來越多選擇博通設計專屬的AI應用積體電路（ASICs）。這類客製化晶片通常比GPU運行效率高、成本低，在AI推理需求爆發下至關重要。

博通首次在這領域證明自己，是透過協助Alphabet設計TPU，成為Google Cloud核心元件。這成功案例延伸至Meta與字節跳動等客戶。博通管理層表示，這三個客戶到2027會計年度將帶來600億至900億美元的市場機會。

此外，博通近期透露第四個客戶（廣泛認為是OpenAI）已下單價值100億美元的客製晶片，將於明年交付。OpenAI與甲骨文（Oracle）未來五年在資料中心的投資預計高達3000億美元，這對Broadcom來說是巨大的商機。

2.AMD
與博通主要受惠於推理晶片市場不同，AMD則透過GPU在AI推理領域佔有一席之地。雖然打造客製化AI晶片成本高昂、耗時長，但AMD已在推理市場站穩腳步，其ROCm 7平台專為推理設計，雖然不及輝達的CUDA，但對多數AI應用來說已足夠。

目前七大AI公司中，有一家主要業者的推理運算大量使用AMD GPU。AMD與博通也加入UALink聯盟，推動開放互連標準，作為輝達NVLink的替代方案，將來可讓客戶更靈活混合不同廠商的AI晶片。由於AMD目前的AI收入基數較小，隨著市場導向推理需求，只要取得少量市占率，股價潛力可觀。

3.台積電（TSMC）
隨著AI基礎建設支出持續飆升，台積電是最安全、最穩定的投資方式之一。原因在於，不論誰在AI晶片競賽中勝出，TSMC都是受益者。作為全球最大晶圓代工廠，台積電服務所有頂尖晶片設計公司，並在先進製程上領先。競爭對手Intel與三星在晶片製程中良率不佳，台積電成為唯一可靠的選擇。

台積電預計AI晶片需求將維持超過40％的年複合成長率（CAGR）至2028年，目前正向2奈米製程邁進，提升晶片效率，保持技術領先。除AI外，無人駕駛、機器人與量子運算等長期趨勢也將持續帶動高階晶片需求。因此，台積電是參與AI基礎建設投資熱潮的最佳途徑之一。

