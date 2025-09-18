晴時多雲

內政部推「租賃條例」修法 增訂「租霸下車條款」

2025/09/18 19:52

內政部推「租賃條例」修法，規範續約漲租不得超過房租指數年增率。（記者徐義平攝）內政部推「租賃條例」修法，規範續約漲租不得超過房租指數年增率。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕推動租屋市場穩定發展，內政部部務會議今通過「租賃住宅市場發展及管理條例」修正案，除維持「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」等3項保障租屋族權益修法內容外，同時，增訂「租霸下車條款」。

根據內政部部長劉世芳指出，近幾年租屋族常面臨短期租約、租金調漲等雙重壓力，為保障租屋族權益，修法將規範租屋族享有3年租約、除非房東自用、或是租客出現欠租、毀損等法定情形，否則房東不得拒絕續租，且房東若是有自住需求，必須提前6個月告知租客，且收回後，1年內不得再出租，若違反將依據罰則，需賠償租客3個月房租。

房產業者指出，倘若修法通過，過往租屋族常遇到房東為賣房提前終止租約的情況將不復存在。

續約漲租不得超過房租指數年增率

至於，限制續約租金漲幅部分，內政部指出，過往常有租客因不合理漲租而被迫搬遷，因此，修法內容朝向續約時，規範房東可以調漲租金，但漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，且需提前6個月告知，房產業者指出，近幾年房租指數年增率大約2%多，也就是月租金2萬元，若要漲租，最多只能漲400多元。

最後則是強化租賃雙方權益規範，明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，若房東違反相關規定，則約定無效且要處以罰則，同時，為兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對於經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可逕送強制執行。

