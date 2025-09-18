晴時多雲

南韓人均GDP被台超車太震驚 韓學者認了吐慘事恐還在後頭

2025/09/18 20:01

今年台灣人均GDP可望超車南韓。（路透）今年台灣人均GDP可望超車南韓。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓發布統計，今年南韓人均GDP預計為3萬7430美元，低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP 3萬8066美元。這也是時隔22年後，台灣人均GDP將超車南韓。此事引起南韓各界極大震撼，韓國學者直言，如果南韓在AI領域落後，與台灣的差距會進一步擴大。

《法新社》日語網站（AFPBB News）報導，今年南韓人均GDP預計被台灣超越，南韓自2003年以來維持的優勢地位被蠶食，源自於台灣長期以來以半導體為中心的產業戰略與南韓經濟低迷及政策不確定性所造成反差。

報導說，2018年之前，南韓和台灣的人均GDP相差約1萬美元，此後隨著南韓經濟成長放緩和台灣經濟快速成長，差距迅速縮小，至去年已縮窄至僅1600美元。台灣2025年第二季GDP預計年增8.01%，主計總處已將今年GDP年增率從3.10%上調至4.45%。

台灣經濟成長主要是人工智慧帶來的「AI半導體熱潮」。在台積電帶動下，出口激增，電信設備、電子產品和民間消費的復甦也推動了經濟成長。相較之下，南韓第二季GDP成長率僅0.6%，主要是受川普政府加徵關稅的擔憂、建設投資減少以及就業不穩定等因素的影響。

專家警告，如果南韓國在新興領域，尤其是AI半導體領域落後，與台灣的差距將會進一步擴大。祥明大徐教授李鍾煥（音譯）學者指出，台灣自20世紀80年代以來，就將半導體定位為戰略產業，並實施了稅收優惠、研發投入和人才培養等一系列措施，與日本和美國的供應鏈對接也取得成功。

反觀南韓，許多人渴望就讀醫學院，人才正在流失，李鍾煥說，半導體現在是一場國家間的戰爭，政府的角色更為重要。他呼籲南韓政府必須事先確保電力、工業用水等基礎設施，並策略性加強對人工智慧半導體的投資。

