貨物稅減徵上路 光陽25款車最低入手價4.82萬

2025/09/18 17:33

光陽董事長柯俊斌表示，貨物稅減徵與汰舊換新延長，讓消費者能以更低門檻換購新車，預期將掀起一波機車搶購潮。（光陽提供）光陽董事長柯俊斌表示，貨物稅減徵與汰舊換新延長，讓消費者能以更低門檻換購新車，預期將掀起一波機車搶購潮。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車貨物稅減徵上路，史上最佳購車時機正式開跑，光陽（KYMCO）機車25款熱銷車搶市，其中「大地名流2.0」補助高達2萬9800元、「新豪邁125」最低入手價4萬8200元，光陽董事長柯俊斌看好今年全台機車市場上看80萬台目標。

《貨物稅條例修正案》自9月７日起生效，維持汰換老舊機車最高減徵4000 元、新購車如排氣量為150 c.c. 以下再加碼減徵2000元，等同汰舊換新最高可現省6000 元，廢車回收還能再補助300 元，最佳購車時機到來。

光陽積極響應這次減徵新政策與積極鼓勵汰舊換新，共有25台車款符合貨物稅減徵最高6000元補助資格，從110c.c.到150c.c. ，享「最高 6000 元政府補助」、再享 4 年保固，以業界最多車款滿足不同消費者需求，民眾可依需求上光陽官網任意挑選。

KYMCO 激推兩款「百萬通勤」暢銷車款「大地名流 2.0 最高補助 2萬9800 元」、「新豪邁125最低入手價僅 4萬8200 元」，這兩款通勤暢銷車款均享有市場獨家的4年噴射元件保固。

光陽也特別針對最暢銷的性能車款 RTS R 165 推出加碼優惠 3000元，此外，KYMCO也照顧身型嬌小的車主，強力推薦「小精靈 Genie 115」可愛時尚車，車重僅 89kg、735mm 嬌小座高更輕巧好操控，停車也超輕鬆，同步享有這波貨物稅減徵最高補助6000元、購車金3000元。

柯俊斌表示，貨物稅減徵與汰舊換新延長，讓消費者能以更低門檻換購新車與做環保，光陽一定全力支持相挺，以最大的誠意加碼響應，希望透過政府與企業的雙重努力嘉惠民眾並帶動產業進步發展，樂觀看好機車市場，預期將掀起一波機車搶購潮，「今年機車市場80萬台很有機會」。

