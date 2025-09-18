晴時多雲

「泰」傷心！中國遊客最愛的東南亞國家 越南完勝泰國

2025/09/18 17:27

越南吸引許多中國遊客。（路透）越南吸引許多中國遊客。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南國家旅遊局數據顯示，2025年前8個月，越南累計接待1391萬人次外國遊客，創紀錄，其中中國遊客超過350萬人次，也讓越南在競爭激烈的東南亞遊市場中逐漸取代泰國和馬來西亞，成為中國遊客首選目的地。

中媒《財新》報導，東南亞一向是中國觀光客旅遊的主要目的地，在泰國旅遊熱度持續下降之際，越南憑藉交通便利、高CP值比等優勢成為旅遊熱門。

今年前8個月，中國成為越南最大的觀光客來源國，中國遊客數量逾350萬人次，較2024年同期成長44.3%。在即將到來的十一長假期間，中國遊客在越南預訂國際酒店的數量也大幅增加。根據中國旅遊平台「去哪裡」數據顯示，在國際飯店預訂增幅排行中，越南名列第二，僅次於埃及。

報導說，推動越南旅遊業快速發展的重要因素之一是交通便利。越南與中國接壤，今年5月，廣西南寧至越南河內的火車路線重新開通，這趟列車全程約12小時，旅客晚上上車後，隔天清晨即直達越南首都河內嘉林站。

另一方面，越南擁有豐富的旅遊資源，例如：峴港、芽莊、富國島等地擁有美麗的海灘、度假村，亦有會安古城等世界文化遺產以及越南粉等特色美食。此外，越南以安全和高性價比著稱，「3000元（人民幣在越南玩一週」的貼文頻頻出現在社交平台上，吸引了預算有限但希望出境旅遊的年輕遊客和家庭。

至於中國遊客東南亞旅遊的傳統目的地—泰國，近年來因安全等因素熱度持續下降。泰國政府的數據顯示，2025年上半年前往泰國旅行的外國遊客總人次約為1670萬，年減4.66%；而中國遊客僅236萬，較2024年同期大幅下降34%。

馬來西亞也努力吸引中國遊客。7月17日，中國與馬來西亞正式實施互免簽證協定，兩國公民持有效護照可免簽入境對方國家停留最長30天，每180日累計不超過90天。馬來西亞國家旅遊局表示，2025年預計中國訪客人數將增加至500萬，爭取2026年達700萬人次。

不過，在簽證政策上，越南相比新加坡、馬來西亞等向中國旅客免簽的東南亞國家並無優勢。越南自2023年起將電子簽證有效期從30天延長至90天，但是對於中國遊客而言，由於涉及南海爭議，仍需在落地時將電子簽換成「另紙簽證」（指將簽證簽發在護照以外的單獨紙張上，而非直接貼在護照頁上）。

