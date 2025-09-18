和泰集團小金雞和運租車26日登興櫃 明年掛牌上市

和泰（2207）集團旗下小金雞和運租車（7855）將於9月26日正式登錄興櫃，成為集團第3家掛牌的公司，和運租車董事長劉源森表示，和運租車並計劃明年4月送件申請上市，積極邁向資本市場，強化營運資源整合與品牌發展動能。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團旗下小金雞和運租車（7855）將於9月26日正式登錄興櫃，成為集團第3家掛牌的公司，和運租車董事長劉源森表示，和運租車並計劃明年4月送件申請上市，積極邁向資本市場，強化營運資源整合與品牌發展動能。

運租車去年合併營收為291億元，創歷史新高；稅後淨利為10.7億元，每股盈餘5.58元；今年1~7月合併營收達171億元，稅後淨利5.9億元，每股盈餘3.05元。

劉源森表示，成立逾25年的和運租車，已建構完整的汽車服務價值鏈，核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送、中古車拍賣、HOT大聯盟及abc好車網品牌平台的經營、中古車查驗、保修、停車場服務及海外轉投資事業，展現多元化與專業化的經營實力。

租車事業法人長租客戶數達10萬戶，個人短租客戶數達200萬，長租汽車事業群車隊已達4萬輛，是台灣規模最大的租車公司，長期租車契約期間多為3~5年，以企業用戶為大宗，並提供保養、保險、代步車等全方位用車服務，續租率維持6成以上，展現企業用戶對其「一站式車輛管理服務」的高度認同。

中古車流通事業群整合旗下 HAA勁拍、HOT大聯盟、abc好車網 三大品牌會員，打造全國規模最大的虛實整合拍賣平台，年成交量超過 3 萬筆。

同時，擁有全國最多的中古車商與保修加盟店，會員數超過 600 家，並提供全國上架車輛數量最多的零售交易平台，刊登數超過 4 萬輛，堪稱台灣中古車市場的標竿企業。

短期租車與共享汽車旗下子公司和雲行動負責經營 iRent 共享汽車、短期租車、專車接送與智慧停車場服務，iRent 是年輕人愛用的熱門品牌，公司積極推動加盟機制，協助傳統業者數位轉型。

截至8月，已有30家同業加盟，車隊規模合計逾 1.2 萬台，並透過會員數據與雲端平台進行車輛調度整合，顯著提升了調度效率與車輛使用率，後續將推出「整合App」，以單一會員平台串聯 iRent、短租、專車接送與停車服務，並計畫納入長租業務，實現全租期覆蓋。

同時開放同業加盟各項服務，讓平台成為業界共用的整合工具，進一步強化會員管理、行為追蹤與數據應用，不僅提升會員黏著度，也創造龐大的交叉銷售與精準行銷潛力。

此一平台化策略將優化用戶體驗，並為公司未來布局自動駕駛與行動服務奠定基礎，持續擴大市場滲透並深化營運模式。

