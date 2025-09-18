晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

和泰集團小金雞和運租車26日登興櫃 明年掛牌上市

2025/09/18 15:47

和泰（2207）集團旗下小金雞和運租車（7855）將於9月26日正式登錄興櫃，成為集團第3家掛牌的公司，和運租車董事長劉源森表示，和運租車並計劃明年4月送件申請上市，積極邁向資本市場，強化營運資源整合與品牌發展動能。（和泰提供）和泰（2207）集團旗下小金雞和運租車（7855）將於9月26日正式登錄興櫃，成為集團第3家掛牌的公司，和運租車董事長劉源森表示，和運租車並計劃明年4月送件申請上市，積極邁向資本市場，強化營運資源整合與品牌發展動能。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團旗下小金雞和運租車（7855）將於9月26日正式登錄興櫃，成為集團第3家掛牌的公司，和運租車董事長劉源森表示，和運租車並計劃明年4月送件申請上市，積極邁向資本市場，強化營運資源整合與品牌發展動能。

運租車去年合併營收為291億元，創歷史新高；稅後淨利為10.7億元，每股盈餘5.58元；今年1~7月合併營收達171億元，稅後淨利5.9億元，每股盈餘3.05元。

劉源森表示，成立逾25年的和運租車，已建構完整的汽車服務價值鏈，核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送、中古車拍賣、HOT大聯盟及abc好車網品牌平台的經營、中古車查驗、保修、停車場服務及海外轉投資事業，展現多元化與專業化的經營實力。

租車事業法人長租客戶數達10萬戶，個人短租客戶數達200萬，長租汽車事業群車隊已達4萬輛，是台灣規模最大的租車公司，長期租車契約期間多為3~5年，以企業用戶為大宗，並提供保養、保險、代步車等全方位用車服務，續租率維持6成以上，展現企業用戶對其「一站式車輛管理服務」的高度認同。

中古車流通事業群整合旗下 HAA勁拍、HOT大聯盟、abc好車網 三大品牌會員，打造全國規模最大的虛實整合拍賣平台，年成交量超過 3 萬筆。

同時，擁有全國最多的中古車商與保修加盟店，會員數超過 600 家，並提供全國上架車輛數量最多的零售交易平台，刊登數超過 4 萬輛，堪稱台灣中古車市場的標竿企業。

短期租車與共享汽車旗下子公司和雲行動負責經營 iRent 共享汽車、短期租車、專車接送與智慧停車場服務，iRent 是年輕人愛用的熱門品牌，公司積極推動加盟機制，協助傳統業者數位轉型。

截至8月，已有30家同業加盟，車隊規模合計逾 1.2 萬台，並透過會員數據與雲端平台進行車輛調度整合，顯著提升了調度效率與車輛使用率，後續將推出「整合App」，以單一會員平台串聯 iRent、短租、專車接送與停車服務，並計畫納入長租業務，實現全租期覆蓋。

同時開放同業加盟各項服務，讓平台成為業界共用的整合工具，進一步強化會員管理、行為追蹤與數據應用，不僅提升會員黏著度，也創造龐大的交叉銷售與精準行銷潛力。

此一平台化策略將優化用戶體驗，並為公司未來布局自動駕駛與行動服務奠定基礎，持續擴大市場滲透並深化營運模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財