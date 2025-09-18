晴時多雲

56歲清潔阿姨總是穿同樣衣服 背後藏著「年賺605萬」的驚人秘密

2025/09/18 18:57

日本一名56歲阿姨擔任清掃工，每月薪水僅約10萬日圓，但是靠著租金收入和投資收益，每年進帳超過3000萬日圓。（示意圖，彭博）日本一名56歲阿姨擔任清掃工，每月薪水僅約10萬日圓，但是靠著租金收入和投資收益，每年進帳超過3000萬日圓。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕表面看似過著節制生活的人，背後其實擁有驚人的收入或財富。日媒報導，一名56歲阿姨在東京都內一棟公寓擔任清掃工，每月薪水僅約10萬日圓（約新台幣2萬元），然而，她的生活卻一點也不拮据，因為她同時靠著租金收入和投資收益，每年進帳超過3000萬日圓（約新台幣605萬元），她節儉生活的背後，其實來自於對未來風險的管控。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，56歲的松原光一（化名）出身於單親家庭，自小經濟拮据，養成勤儉習慣，她想著「我並不是在富裕家庭長大的，要什麼都得忍著，所以那時就想，將來一定要靠自己的資產生活。」高中畢業後她進入工廠工作，月薪18萬日圓（約新台幣3.6萬元），但她徹底壓低支出，在20多歲就存下300萬日圓（約新台幣61萬元），並以此購入第1間小套房。

當時正值泡沫經濟破滅後的谷底，她抓住機會進場，逐步增加房產。如今已擁有7間公寓，光租金收入每月就達180萬日圓（約新台幣36萬元），加上股票與基金投資，每年配息約600萬日圓（約新台幣121萬元），讓她累積了雄厚資產。

早已達成「財務自由」的她，為何仍選擇做清掃工呢？松原直言，並非為了錢，而是「退休什麼都不做，反而會讓身體和腦袋鈍掉」。她笑說，早晨起床打掃，看到環境變乾淨，反而讓人心情舒暢。目前她的工作地點就是東京都內的一棟公寓，負責公共區域清掃與簡單維修通報，每週僅工作3天，每次4小時，時間規律，也不影響投資與房屋管理。

即使擁有豐厚資產，松原依舊過著極簡生活，她仍租屋，不常外食，衣服超過10年沒買新的，手機使用最低資費方案，幾乎靠腳踏車代步。她直言「我不是為了讓別人看，而是要過讓自己安心的生活。就算收入高，盲目提高生活水準，反而很可怕。」這背後，其實來自於對未來風險的警惕。她說，如果生病、不動產空置、投資失敗怎麼辦？所以不只是累積資產，更重要的是守住它。

由於曾有近20年工作經歷，60歲後還能領取退休年金。加上房租、股息等收入，松原坦言，比起追求奢華，她更注重如何規劃稅務。報導指出，這位看似普通的清潔工，背後卻隱藏著數千萬日圓的資產，選擇過低調卻踏實的生活方式，無疑再次提醒人們，真正的財富，往往來自紀律與心安。

