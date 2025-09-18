晴時多雲

電力備載容量吃緊 經濟部：林口電廠1號機下週恢復供電

2025/09/18 14:08

經濟部次長賴建信今天在行政院會後記者會指出，依照台電預估，今晚用電尖峰估計約3600萬瓩，備載容量還是有6%。（資料照）經濟部次長賴建信今天在行政院會後記者會指出，依照台電預估，今晚用電尖峰估計約3600萬瓩，備載容量還是有6%。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕近日興達電廠、林口電廠共3部發電機組陸續受損，影響供電，昨（17日）夜尖峰備轉容量率一度低到3.8%，經濟部次長賴建信今天在行政院會後記者會指出，依照台電預估，今晚用電尖峰估計約3600萬瓩，備載容量還是有6%，經濟部將在下週召開電力可靠度審議會，調度各種電力供需。

賴建信表示，台電針對興達電廠火警一事已經完成檢討報告，將提交高雄市政府，至於林口1號機經緊急搶修，下週就能重返供電產線。

賴建信強調，台電很努力調度，目前機組沒有全開，儲能還是有餘裕，以今天為例，預估夜尖峰是3600萬瓩，整體還有220萬瓩餘裕，備載容量還是有6%，經濟部會持續督促台電公司以這個方向做精進。

賴建信也提到，經濟部在下週會召開相關電力可靠度審議會，確定電力監理、調度或各種供需狀況，更加精進。他解釋，此會議是定期召開，上下半年都會固定召開，會針對台電運作狀況或重大事故等列管事項，進行加強監督跟管控。

台電副總經理吳進忠補充表示，目前共有3部機組受到影響，所以近期調度會配合儲能系統、緊急備用機組，需量反應、虛擬電廠等，有信心確保夜尖峰的供電都能在6%以上。

吳進忠表示，台電公司在過去幾年有些新機組的開發、一些儲能系統的佈建，特別是儲能系統，已經發揮很大的功能，約有160萬瓩；虛擬電廠能參與調度的大概也有50萬瓩，這些都能夠提高調度彈性與系統韌性。

