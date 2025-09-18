晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股頻創高 券商8月獲利創新高、連3個月逾百億元

2025/09/18 14:07

在台積電領軍下，台股近來頻創新高。（資料照）在台積電領軍下，台股近來頻創新高。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公告，8月份全體證券商稅後淨利150.33億元，創下單月獲利新高，為連續3個月獲利突破百億元。隨著台股持續創新高，券商獲利也水漲船高，全體券商6月獲利119億元、7月獲利128億元，8月更一舉寫下新頁，單月獲利突破150億元。

不過累計今年1至8月全體證券商稅後淨利618.45億元，仍受3、4月台股表現較差影響，較去年同期減少120.24億元、減幅約16.28%。

證交所指出，8月份大盤總成交值約9.425兆元，較7月增加18.73%，使證券商經紀手續費收入較7月成長18.8%；8月份自營部門出售之證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較7月增加4.47億元、成長約8.28%；8月份證券商承銷業務淨利亦較7月增加1.82億元、成長約20%。

不過累計今年1至8月證券商經紀手續費收入仍因大盤總成交值減少，而較去年同期衰退12.8%；自營部門之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期減少62.33億元、衰退約29.21%；承銷業務淨利亦較去年同期減少3.29億元、減幅約5.96%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財