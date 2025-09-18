台股頻創高 券商8月獲利創新高、連3個月逾百億元

在台積電領軍下，台股近來頻創新高。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公告，8月份全體證券商稅後淨利150.33億元，創下單月獲利新高，為連續3個月獲利突破百億元。隨著台股持續創新高，券商獲利也水漲船高，全體券商6月獲利119億元、7月獲利128億元，8月更一舉寫下新頁，單月獲利突破150億元。

不過累計今年1至8月全體證券商稅後淨利618.45億元，仍受3、4月台股表現較差影響，較去年同期減少120.24億元、減幅約16.28%。

證交所指出，8月份大盤總成交值約9.425兆元，較7月增加18.73%，使證券商經紀手續費收入較7月成長18.8%；8月份自營部門出售之證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較7月增加4.47億元、成長約8.28%；8月份證券商承銷業務淨利亦較7月增加1.82億元、成長約20%。

不過累計今年1至8月證券商經紀手續費收入仍因大盤總成交值減少，而較去年同期衰退12.8%；自營部門之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期減少62.33億元、衰退約29.21%；承銷業務淨利亦較去年同期減少3.29億元、減幅約5.96%。

