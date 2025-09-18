基隆聯宏社區危險建築 85％住戶同意都更

基隆聯宏社區去年花蓮大地震被貼黃單列管，目前已有八成五住戶繳交都更同意書。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市聯宏社區地下室和外牆都有鋼筋裸露，去年花蓮大地震後被市府貼黃單列管，今年8月通過「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，提高容積補助，9月15日聯宏社區已有85％住戶繳交都更同意書，年底完成海砂屋建物鑑定，預計明年啟動招商，光華里長陳世豐呼籲住戶同意書比例越高，更有機會吸引實施者加入，早日辦理都更。

基隆市仁愛區成功一路的聯宏社區屋齡45年，爭取都更10多年，有284戶、330人，基地面積2300多坪，地下室停車場龜裂鋼筋裸露嚴重，去年4月花蓮大地震，聯宏社區地下室鋼筋裸露、外牆龜裂更嚴重，有安全疑慮，市府開出黃單。

市府今年8月發布「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，利於聯宏社區加速都更流程，8月15日召開都更說明會，社區住戶參與都更意願高，今年9月中旬已有85％的住戶繳交都更同意。

陳世豐指出，目前住戶人數、土地面積和建築物都已超過8成門檻，強調「參與都更不嫌晚，同意比例不嫌高」，都更駐點工作站人員持續與未繳交同意書的住戶溝通，籲請住戶持續繳交同意書，把比例衝上去，後續招商越順利，也更有機會吸引優質投資實施者加入。

市府都市發展處長謝孝昆表示，聯宏社區地下室已貼黃單，列管為震災後危險建築物緊急鑑定告示，將協助社區完成都市更新改建，感謝社區全體住戶對更新重建的合作與支持。市府預計今年底協助完成高氯離子（海砂屋）鑑定作業，明年啟動招商作業，加速推動聯宏社區都市更新。

