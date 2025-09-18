48歲菁英履歷完美、卻連敗30場面試 ! 元凶竟是「1習慣用語」害慘

一位48歲菁英男士因一句「習慣用語」，屢屢面試失敗。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕在就業或轉職面試中，有人明明擁有出色的履歷及面試技巧，卻還是無法獲得錄取，問題可能是出在「語言習慣」。日媒報導，日前1位日本菁英男士想轉職，面試卻屢屢失敗，遭30家公司拒絕，在百思不得其解下，最後透過模擬面試找出問題所在，元凶竟然是他的1句口頭禪「謝謝」。

日媒指出，這位48歲菁英男士，過去長年在大型製造業從事研發與事業戰略，目前轉任顧問，專門協助企業擬定策略，從工作資歷來看毫無瑕疵，面試回答也條理清楚，但短短的數月遭到30家公司面試後拒絕。

這位菁英男士外表幹練、西裝革履，被形容像日本男星福山雅治，一眼看上去就是「菁英代表」。但面試結果卻總是出乎意料，即便在最終面試被評價「完美」、「條理清楚」，最後仍拿不到錄取通知。

最後透過模擬面試，才揭開真相。專家指出，在面試諮詢中，仔細觀察了這位菁英的回答習慣和用詞。實際上，菁英男士的回答確實毫無瑕疵，但15分鐘後即發現沒被錄取的原因。

專家指出，無論被問到什麼問題，他幾乎都會機械式地回答：「謝謝您。最讓我印象深刻的專案是……」、「謝謝您。我曾經去過美國、加拿大……」。也就是說，在幾乎所有回答的開頭，他都會先加上「謝謝」。

這樣回答容易被面試官解讀成「太過修飾」、「看不出真心話」，甚至像是「背稿」，反而成了築起距離的高牆。專家建議「不要過度使用謝謝」。菁英男士也坦言，他之所以這麼做，是想爭取一點時間思考答案，也希望給人更有禮貌的印象，卻沒想到導致面試失敗。

日媒指出，面試真正重要的是分享你自己的經驗和想法，這能產生共情，打動對方。面試官評判求職者的依據不僅僅是履歷或職業生涯，若談話自然流暢，面試官會對真誠的回答留下深刻印象。

