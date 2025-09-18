晴時多雲

茹絲葵轉租為買 砸9.3億買下大直「米其林美食」大樓

2025/09/18 12:44

大直赫士盟大樓屋齡約11年，一開始就是由赫士盟集團向嘉泥建設承租整棟，如今轉租為買。（翻攝自Google map）大直赫士盟大樓屋齡約11年，一開始就是由赫士盟集團向嘉泥建設承租整棟，如今轉租為買。（翻攝自Google map）〔〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部實價網最新揭露，7月，被法人茹絲葵食品包走的大樓就是坐落北市樂群三路上的「赫士盟大樓」，為地上5層、地下3層的餐飲大樓，其中2樓產權屬港商赫士盟集團持有，而這次茹絲葵買下的則是1樓以及3至5樓產權、建物面積約974.66坪（包括29個車位、約282.89坪），扣除車位總價5400萬元與坪數，拆算每坪均價約126.62萬元，賣方是嘉泥建設開發。

房產業者指出，茹絲葵其實就是赫士盟集團代理引進台灣，而該大樓1、2樓之前曾是國際名廚江振誠創立的米其林餐廳RAW的所在地點，該餐廳更有「最難訂位」的稱號，不過，去年底已吹熄燈號，但其它樓層仍有亘一郎、茹絲葵經典牛排館以及凪豚骨拉麵等知名美食餐廳。

而該棟美食餐廳大樓屋齡約11年，一開始就是由赫士盟集團向嘉泥建設承租1樓以及3至5樓，如今則是轉租為買，身分也從租客變身屋主，甚至持有整棟完整產權。

屋齡約11年 多家美食餐廳進駐  

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，央行對於住宅貸款緊縮以及私法人買住宅等限制，影響資金從住宅轉向商用不動產，另外，零售店面市場經歷一段時間的修正，買賣雙方對於價格的認知逐漸接近，也加速買方的購置的決策。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，大直重劃區是知名的娛樂餐飲商圈，近期也由於不斷有新的高級商辦投資計畫，以及原ATT 4 Recharge大型商場的重新招商塵埃落定，等於為米其林美食商圈增添更多商業機會及價值。

本案由租轉買，再加上餐飲集團總部就設在同棟，因此排除關係人等條件之外，購置理由單純、購置意願最強。目前樂群三路除了有美麗華百樂園、NOKE忠泰樂生活、大直英迪格酒店、春大直，未來還有大陸建設、萬國百貨原家樂福的改建案及宏普分別規劃19、23樓的頂級商辦大樓，且都接近本次交易標的，所以投資價值最高。

