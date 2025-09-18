買電動車有優惠！ 政院明拍板免稅優惠再延5年

行政院會今（18日）通過「貨物稅條例」第12條之3及「使用牌照稅法」第5條修正草案，延長完全以電能為動力車輛（電動車）減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（18日）通過「貨物稅條例」第12條之3及「使用牌照稅法」第5條修正草案，延長完全以電能為動力車輛（電動車）減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日。

行政院長卓榮泰說，民眾購買電動車輛想有減免貨物稅以及使用牌照稅的規定，即將在今年12月31日屆期，為了達成2030年運距電動化階段性的目標，以及實現2050淨零碳排願景，這次的修正延長相關優惠到2030年12月31日。本案送請立法院審議後，請財政部會同經濟部積極跟立法院朝野黨團溝通協調，儘速完成修法。

財政部說明，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾購買低污染車輛，自2011年1月起陸續提供電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅租稅優惠，截至2025年7月底止，電動汽機車減免徵貨物稅約89萬輛，減免徵稅額約258億元；免徵使用牌照稅約11萬輛，免徵稅額約90億元。

根據「使用牌照稅法」第5條修正條文，直轄市及縣市政府得對電動汽車與電動機車免徵牌照稅，期限延長至2030年底。據估算，以特斯拉車主為例，5年約可省下5.5萬元。

至於「貨物稅條例」第12條之3的修改重點則在購買並登記完全以電能為動力的電動車輛，免徵貨物稅；其中，電動小客車免徵金額上限維持在完稅價格140萬元。

以原適用30％稅率的電動車計算，140萬以下所有車型都可享免稅，等於購買電動車的車主可直接省下42萬元（140萬X30％），購買超過140萬元的部分雖仍需負擔貨物稅，但因電動車和油電車享減半優惠、稅率僅15％。

