焦點股》瀚宇博：庫藏股發威！ 股價亮燈漲停

瀚宇博董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠瀚宇博（5469）自昨日起至11月14日買回2000張庫藏股，買回區間價格為75至88元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，昨日在實施庫藏股激勵下，一度逼近漲停，但碰上市場擔心降息後利多出盡，盤面賣壓沉重，股價僅以小漲作收，隨著降息後美股並未大跌，今日台股多頭再度進場，瀚宇博在庫藏股護身下，順利攻上漲停，順利收復所有均線。

截至11:38分左右，瀚宇博股價亮燈漲停，漲停價88.7元，成交量逾2.26萬張，超越昨日全天的1.89萬張，漲停委買張數逾2500張。

瀚宇博指出，公司積極朝高階產品發展，台灣觀音廠積極擴充高階產品產能，提高AI伺服器、網通產品比重，繼續去瓶頸，增加產能，中國江陰廠則持續提升技術能力，瞄準VGA、算力卡產品，提高伺服器比重，HDI板進行去瓶頸化，增加產能，近來AI PC、手機、遊戲機採用HDI板，有助未來表現。

