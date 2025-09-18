晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》瀚宇博：庫藏股發威！ 股價亮燈漲停

2025/09/18 11:49

瀚宇博董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）瀚宇博董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠瀚宇博（5469）自昨日起至11月14日買回2000張庫藏股，買回區間價格為75至88元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，昨日在實施庫藏股激勵下，一度逼近漲停，但碰上市場擔心降息後利多出盡，盤面賣壓沉重，股價僅以小漲作收，隨著降息後美股並未大跌，今日台股多頭再度進場，瀚宇博在庫藏股護身下，順利攻上漲停，順利收復所有均線。

截至11:38分左右，瀚宇博股價亮燈漲停，漲停價88.7元，成交量逾2.26萬張，超越昨日全天的1.89萬張，漲停委買張數逾2500張。

瀚宇博指出，公司積極朝高階產品發展，台灣觀音廠積極擴充高階產品產能，提高AI伺服器、網通產品比重，繼續去瓶頸，增加產能，中國江陰廠則持續提升技術能力，瞄準VGA、算力卡產品，提高伺服器比重，HDI板進行去瓶頸化，增加產能，近來AI PC、手機、遊戲機採用HDI板，有助未來表現。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財