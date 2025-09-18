晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

別等老了才後悔！怕退休沒存款淪「下流老人」 4步驟可以先做

2025/09/18 12:20

不少人辛苦存錢，就是希望能夠早日退休。（示意圖，美聯社）不少人辛苦存錢，就是希望能夠早日退休。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人辛苦存錢，就是希望能夠早日退休，但隨著生活成本不斷上升、物價上漲，擔憂存的退休金不夠晚年生活，許多人會開始猶豫，是否要延後退休，因此外媒列出包括弄清楚自己想要的退休生活、適時調整儲蓄狀況、別擔心已太遲、從小額儲蓄開始等，4點檢視退休生活規劃。

英國《衛報》（The Guardian）報導，統計數據顯示，只有13%的為退休男性和8%的女性，制定了全面的財務計畫，讓他們能夠在退休後過上自己想要的生活，而超過3分之1（35%）的45歲至54歲受訪者，還沒有開始規劃。

文章建議，在例如要換工作時、升遷時、購屋等關鍵人生階段，可以檢視自己的退休金狀況。M&G個人壽險和退休金總經理Anusha Mittal表示：「我們會定期看醫生進行身體檢查，但我們不會用同樣的方式去關心自己的財務是否健康。」

文章建議4點規劃存退休金。首先是弄清楚你真正想要的退休生活，Anusha Mittal表示，退休不是1個時間點，實際上是1個新的篇章，可以花點時間思考，退休對你來說究竟意味著什麼。

此外，採取簡單的步驟來調整儲蓄狀況。養成定期檢視你的退休計畫、期望和退休金儲備的習慣。

報導還指出，不要犯下長期持有過多現金儲蓄的錯誤，因為通貨膨脹意味著這些錢根本無法保值，尤其是在利率較低的情況下。根據英國金融行為監理局 （FCA）1數據顯示，在擁有超過1萬英鎊可投資資產的人中，61%的人，至少有4分之3是以現金，而非投資的形式持有的這些資產。

第3，別擔心已經太晚。報導指出，如果你覺得自己已經把事情搞砸了，那麼面對現實的恐懼，很容易阻止你採取任何行動。因此文章認為，若覺得自己覺得太晚規劃退休資金、認為太遲的時候，可能考慮聘請專業人士，幫你規劃出理想的選擇。

第4，如果覺得儲蓄負擔不起，從小額儲蓄開始。文章指出，生活負擔能力的擔憂，是對退休金儲蓄的巨大障礙。但Anusha Mittal認為：「這需要重新定義，重點不在於你能存多少錢，而在於養成儲蓄的習慣。」

如果覺得存錢很難，Anusha Mittal建議可以現在開始做一些計畫存錢，例如對經常看直播或點外賣的人來說，每週少點一個外賣，或少看直播，就能累積一筆錢，長久下來，這筆錢可能會帶來可觀的儲蓄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財