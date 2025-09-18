別等老了才後悔！怕退休沒存款淪「下流老人」 4步驟可以先做

不少人辛苦存錢，就是希望能夠早日退休。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人辛苦存錢，就是希望能夠早日退休，但隨著生活成本不斷上升、物價上漲，擔憂存的退休金不夠晚年生活，許多人會開始猶豫，是否要延後退休，因此外媒列出包括弄清楚自己想要的退休生活、適時調整儲蓄狀況、別擔心已太遲、從小額儲蓄開始等，4點檢視退休生活規劃。

英國《衛報》（The Guardian）報導，統計數據顯示，只有13%的為退休男性和8%的女性，制定了全面的財務計畫，讓他們能夠在退休後過上自己想要的生活，而超過3分之1（35%）的45歲至54歲受訪者，還沒有開始規劃。

文章建議，在例如要換工作時、升遷時、購屋等關鍵人生階段，可以檢視自己的退休金狀況。M&G個人壽險和退休金總經理Anusha Mittal表示：「我們會定期看醫生進行身體檢查，但我們不會用同樣的方式去關心自己的財務是否健康。」

文章建議4點規劃存退休金。首先是弄清楚你真正想要的退休生活，Anusha Mittal表示，退休不是1個時間點，實際上是1個新的篇章，可以花點時間思考，退休對你來說究竟意味著什麼。

此外，採取簡單的步驟來調整儲蓄狀況。養成定期檢視你的退休計畫、期望和退休金儲備的習慣。

報導還指出，不要犯下長期持有過多現金儲蓄的錯誤，因為通貨膨脹意味著這些錢根本無法保值，尤其是在利率較低的情況下。根據英國金融行為監理局 （FCA）1數據顯示，在擁有超過1萬英鎊可投資資產的人中，61%的人，至少有4分之3是以現金，而非投資的形式持有的這些資產。

第3，別擔心已經太晚。報導指出，如果你覺得自己已經把事情搞砸了，那麼面對現實的恐懼，很容易阻止你採取任何行動。因此文章認為，若覺得自己覺得太晚規劃退休資金、認為太遲的時候，可能考慮聘請專業人士，幫你規劃出理想的選擇。

第4，如果覺得儲蓄負擔不起，從小額儲蓄開始。文章指出，生活負擔能力的擔憂，是對退休金儲蓄的巨大障礙。但Anusha Mittal認為：「這需要重新定義，重點不在於你能存多少錢，而在於養成儲蓄的習慣。」

如果覺得存錢很難，Anusha Mittal建議可以現在開始做一些計畫存錢，例如對經常看直播或點外賣的人來說，每週少點一個外賣，或少看直播，就能累積一筆錢，長久下來，這筆錢可能會帶來可觀的儲蓄。

