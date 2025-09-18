焦點股》吉茂︰切入AI散熱零組件 連拉2根漲停

車用水箱製造廠吉茂（1587）精密成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，今天股價拉出第2根漲停。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用水箱製造廠吉茂（1587）精密成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，今天股價拉出第2根漲停，截至9點59分成交量達5458張，掛漲停價委買張數逾6700張。

吉茂表示，AI伺服器散熱水冷系統零組件業務已開始貢獻營收，也是吉茂連續3個月單月營收年增率得以成長2成的動能之一，目前占整體營收比重約2~3%，明年有機會高成長，營收貢獻比重將成長至1成。

吉茂主力產品車用水箱90%的競爭對手在中國，如今美國關稅戰不利中國廠商，吉茂在這波關稅亂流產品銷美反而具競爭力，將全力搶攻北美客戶，北美市場占吉茂的營收可望從目前的65%逐步成長至80%以上。

墨西哥廠生產的水箱散熱器目前月產能約1萬多片，預估到今年底月產能可成長至2萬片，2萬片以上就可達損益平衡點，等客戶完成認證，最快明年6月月產能就可達到5萬片，墨西哥廠有機會轉為獲利。

