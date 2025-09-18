今年還會再降息？鮑爾全都說了

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（歐新社）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週三（17日）在政策會議後宣佈降息1碼（0.25個百分點），但在龐大的政治壓力下，加上關稅對於通膨的影響仍充滿不確定性，鮑爾明確表示，Fed官員將在未來幾個月面臨艱難的權衡，將考慮是否繼續降息。

《彭博》報導，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）週三結束利率政策會議，最終以11比1的結果通過降息1碼的決定，會後鮑爾坦言，「很難知道接下來該怎麼做，現在沒有無風險的途徑」。

請繼續往下閱讀...

降息的決定幾乎獲得了一致通過，唯一持反對意見的是新任理事米蘭（Stephen Miran），米蘭是美國總統川普（Donald Trump）的親密盟友，主張更大幅度的降息。另外，曾在7月反對維持利率不變的理事華勒（Christopher Waller）和監管副主席鮑曼（Michelle Bowman），這次皆支持降息1碼的決定，並未要求更大幅度的行動，兩人都是川普任命。

在聯準會獲得多數人的共識對於鮑爾來說是一大勝利，在他擔任Fed主席的最後這幾個月裡，試圖抵禦Fed獨立性所面臨史上最大的威脅之一。白宮持續呼籲央行大幅降息之際，鮑爾表明，Fed官員將在未來幾個月面臨艱難的權衡，將考慮是否繼續降息。

週三發佈的最新預測顯示，政策制定者對於利率前景的看法仍有分歧。預測中位數預估今年內將再降息2次，比政策制定者在6月的預期多降息1次；但有6名官員預計今年不會進一步降息，這表明許多政策制定者對於通膨仍深感擔憂。其中1人甚至暗示，委員會週三應該維持利率不變，直到年底；另名官員則預測，到12月政策利率應該在調降1.25個百分點。

鮑爾坦言，聯準會的工作將變得更加艱鉅，他指出，先前強勁的勞動力市場讓官員們有餘力繼續關注關稅引發的通膨，但自從就業報告顯示招聘大幅放緩以來，政策制定者已將更多注意力轉向就業方面。

沃爾夫研究（Wolfe Research）首席經濟學家羅斯（Stephanie Roth）指出，現在這是一個更艱難的決定，因為兩方都面臨挑戰，任何一個方向的行動過猛，都有可能嚴重影響另一方。

由於本次FOMC會議壟罩在政治陰影之下，能夠獲得多數理事成員的支持更顯意義非凡。當記者一再追問聯準會面臨的政治威脅時，鮑爾堅稱，官員是根據經濟數據所做出的決定，並將公眾的最大利益視為最重要。鮑爾強調，將堅決維持聯準會的獨立性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法