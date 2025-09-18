晴時多雲

美聯準會降息 助攻台股科技產業長線成長

2025/09/18 09:10

美宣布降息，法人看AI需求加持、台股科技動能Q4續航。（資料來源:Bloomberg）美宣布降息，法人看AI需求加持、台股科技動能Q4續航。（資料來源:Bloomberg）

〔記者張慧雯／台北報導〕美聯準會宣布降息，法人分析，貨幣政策將由緊轉鬆，將有助於降低資金成本與融資壓力，進一步支撐企業資本支出，特別是AI與科技產業的大規模投資計畫，由於AI應用需求的強勁支撐，已使科技產業成為台股表現的主軸，短期波動不改長期趨勢。

聯邦投信分析，統計過去12年來每季半導體指數漲跌幅可發現，通常在第2季、第4季，半導體、IC 設計及伺服器相關個股漲幅明顯，顯示資金集中於科技核心產業，且受惠於年底傳統消費旺季與作帳行情，第四季表現歷史上普遍偏強，市場樂觀看待年底資金動能延續。

聯邦投信認為，當前利率環境若進入下降循環，科技企業的籌資成本將進一步降低，有助於研發支出與產能擴充，將台灣在全球供應鏈的關鍵地位更加鞏固，雖然國際貿易摩擦與關稅政策仍是潛在風險，但AI應用需求的強勁支撐，已使科技產業成為台股表現的主軸，短期波動不改長期趨勢。

聯邦投信指出，在此背景下，AI與半導體產業的長期紅利值得投資人關注，透過精選具有國際競爭力的代表性企業，可望同時掌握成長潛力與穩健收益，聯邦精選科技基金鎖定台灣優勢科技產業，包括半導體、人工智慧與雲端應用等供應鏈領域，透過專業團隊篩選具備研發能量與具有潛在成長機會的科技公司，協助投資人參與台股核心科技產業的結構性機會。

