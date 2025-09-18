羅伯特清崎：ETF是輸家才會玩的投資

暢銷書《富爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日再次批評交易所買賣基金（ETF），稱它們無法取代直接持有比特幣的價值，更直言ETF是「輸家」才會玩的投資方式。

羅伯特清崎週三（17日）在X平台的發文中指出，對美國總統川普近期簽署的行政命令表示讚賞，川普在8月7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣等其他另類資產的相關規定。

清崎認為，這項政策把投資者「當成年人看待」，賦予他們更多掌控投資組合的權力。他認為，此舉對於有經驗的投資者有利，「也讓我的黃金、白銀和比特幣更有價值」。

清崎在文中稱：「正如部分朋友所知道的，我不投資共同基金或ETF。在我看來，共同基金和ETF是『輸家』才會玩的投資。」

清崎認為，只有願意用心研究並做好功課的投資者，才應該直接購買數位貨幣或其他另類投資。如果投資人不願意研究，並做好「功課」的話，那最好還是像一般投資者一樣，維持投資基本款的共同基金或ETF。

