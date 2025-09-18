Fed轉向！鮑爾降息1碼後全說了 揭美國經濟警訊

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（17日）宣布降息25個基點（1碼），利率下調至4.0%到4.25%區間，並暗示年底前將再降息2次，這也是自去年12月以來美國首次降息。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上，稱美國經濟活動的增長已經放緩，就業成長也放緩，加上通膨近期回升，並維持在相對偏高的水準，這使聯準會在充分就業和穩定物價的2大目標陷入矛盾。鮑爾指出，今天降息的決定，可以使聯準會及時因應可能的經濟發展，未來將繼續依據最新數據、經濟展望與風險平衡，來決定貨幣政策的適當立場。

鮑爾表示，近期指標顯示，經濟活動的增長已經放緩，美國GDP在今年上半年以大約1.5%的年增率成長，低於去年的2.5%。在聯準會的經濟預測摘要（SEP）中，中位數預測顯示GDP今年將成長1.6%，明年成長1.8%，略高於6月的預估。

而在勞動市場方面，8月失業率小幅升至4.3%，但與去年相比變化不大，仍處於相對低位。非農就業增幅顯著放緩，過去3個月平均每月僅增加2.9萬個工作機會，鮑爾指出，近期新增就業的速度，似乎已低於維持失業率穩定所需的平衡水準。

鮑爾表示，總體來看，勞動供給與需求同時放緩的情況並不尋常。在這樣一個活力較弱、略顯疲軟的勞動市場中，就業的下行風險似乎有所上升。

鮑爾指出，聯準會的貨幣政策行動遵循雙重使命：促進最大就業與穩定物價。有鑑於美國政府政策仍在變化，其對經濟的影響仍不確定。像是較高的關稅已經開始推升部分商品價格，但其對經濟活動與通膨的整體影響仍待觀察。

鮑爾表示，合理的基本情境是，關稅影響將相對短暫，屬於一次性的價格水準上升。但也有可能帶來更持久的通膨效應，這是一項需要評估與管理的風險。「我們的責任是確保一次性的價格上升不會演變成持續的通膨問題。」

鮑爾表示，短期內通膨風險偏向上行，而就業風險偏向下行，這是一個充滿挑戰的局面。當聯準會的目標面臨如此大的挑戰時，「我們的政策框架要求在雙重使命之間取得平衡」。鮑爾認為，隨著就業下行風險增加，整體風險平衡已經轉變，「因此我們判斷，在本次會議上採取進一步向中性政策立場邁進的行動是適當的。」

鮑爾透露，在SEP中，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員各自寫下了對聯邦基金利率適當路徑的判斷，基於他們認為最可能的經濟情境。中位數預測顯示，今年底聯邦基金利率將為3.6%，2026年底為3.4%，2027年底為3.1%。這走向比6月預測低4分之1個百分點。

但鮑爾也強調，這些個別預測存在不確定性，並非委員會的計畫或決策。

