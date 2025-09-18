晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Fed轉向！鮑爾降息1碼後全說了 揭美國經濟警訊

2025/09/18 09:05

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（歐新社）聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（17日）宣布降息25個基點（1碼），利率下調至4.0%到4.25%區間，並暗示年底前將再降息2次，這也是自去年12月以來美國首次降息。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上，稱美國經濟活動的增長已經放緩，就業成長也放緩，加上通膨近期回升，並維持在相對偏高的水準，這使聯準會在充分就業和穩定物價的2大目標陷入矛盾。鮑爾指出，今天降息的決定，可以使聯準會及時因應可能的經濟發展，未來將繼續依據最新數據、經濟展望與風險平衡，來決定貨幣政策的適當立場。

鮑爾表示，近期指標顯示，經濟活動的增長已經放緩，美國GDP在今年上半年以大約1.5%的年增率成長，低於去年的2.5%。在聯準會的經濟預測摘要（SEP）中，中位數預測顯示GDP今年將成長1.6%，明年成長1.8%，略高於6月的預估。

而在勞動市場方面，8月失業率小幅升至4.3%，但與去年相比變化不大，仍處於相對低位。非農就業增幅顯著放緩，過去3個月平均每月僅增加2.9萬個工作機會，鮑爾指出，近期新增就業的速度，似乎已低於維持失業率穩定所需的平衡水準。

鮑爾表示，總體來看，勞動供給與需求同時放緩的情況並不尋常。在這樣一個活力較弱、略顯疲軟的勞動市場中，就業的下行風險似乎有所上升。

鮑爾指出，聯準會的貨幣政策行動遵循雙重使命：促進最大就業與穩定物價。有鑑於美國政府政策仍在變化，其對經濟的影響仍不確定。像是較高的關稅已經開始推升部分商品價格，但其對經濟活動與通膨的整體影響仍待觀察。

鮑爾表示，合理的基本情境是，關稅影響將相對短暫，屬於一次性的價格水準上升。但也有可能帶來更持久的通膨效應，這是一項需要評估與管理的風險。「我們的責任是確保一次性的價格上升不會演變成持續的通膨問題。」

鮑爾表示，短期內通膨風險偏向上行，而就業風險偏向下行，這是一個充滿挑戰的局面。當聯準會的目標面臨如此大的挑戰時，「我們的政策框架要求在雙重使命之間取得平衡」。鮑爾認為，隨著就業下行風險增加，整體風險平衡已經轉變，「因此我們判斷，在本次會議上採取進一步向中性政策立場邁進的行動是適當的。」

鮑爾透露，在SEP中，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員各自寫下了對聯邦基金利率適當路徑的判斷，基於他們認為最可能的經濟情境。中位數預測顯示，今年底聯邦基金利率將為3.6%，2026年底為3.4%，2027年底為3.1%。這走向比6月預測低4分之1個百分點。

但鮑爾也強調，這些個別預測存在不確定性，並非委員會的計畫或決策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財