晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美Fed降息、台灣跟進？美媒揭內幕曝最快時間點

2025/09/18 09:30

美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，外媒調查預料此次台灣央行不會跟進降息。（資料照）美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，外媒調查預料此次台灣央行不會跟進降息。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，並暗示年底前將再降息兩次，《彭博》調查顯示，預料此次台灣央行不會跟進降息，2026年上半年才會啟動降息，因經濟與通膨數據皆讓台灣央行有底氣維持政策利率不變，市場聚焦是否鬆綁房市相關管制。

美國財經媒體報導，台灣出口並未因為美國對等關稅而衰退，反而持續出現不錯成績，帶動經濟成長優於預期，加上普發現金可望支撐民間消費，目前在2008年以來高檔的央行政策利率料可以維持更長一段時間。

調查顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本週四，將維持重貼現率在2%，為自2024年第1季升息後持續按兵不動；最新調查的預估中值另顯示，政策利率料在2026年3月或6月會議調降，較上次調查預測的今年第4季延後。

台灣第2季經濟年增率高達8%、在全球列第2強，即使對等關稅於8月上路，仍未澆熄台灣經濟引擎，出口連創紀錄，在提前拉貨潮之外，對人工智慧（AI）科技產品的需求居高不下。

在通膨方面，最新調查顯示，經濟學家上修2025年全年經濟成長率預測至4.8%，2026年則預測成長率放緩至2.45%，對今年通膨率預測為1.7%、2026年預估降至1.6%。

而針對存款準備金率方面，15位經濟學家一致預期，本週會議將決定不調整，少數幾位提及第4季會議可能調降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財