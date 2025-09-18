美Fed降息、台灣跟進？美媒揭內幕曝最快時間點

美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，外媒調查預料此次台灣央行不會跟進降息。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，並暗示年底前將再降息兩次，《彭博》調查顯示，預料此次台灣央行不會跟進降息，2026年上半年才會啟動降息，因經濟與通膨數據皆讓台灣央行有底氣維持政策利率不變，市場聚焦是否鬆綁房市相關管制。

美國財經媒體報導，台灣出口並未因為美國對等關稅而衰退，反而持續出現不錯成績，帶動經濟成長優於預期，加上普發現金可望支撐民間消費，目前在2008年以來高檔的央行政策利率料可以維持更長一段時間。

調查顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本週四，將維持重貼現率在2%，為自2024年第1季升息後持續按兵不動；最新調查的預估中值另顯示，政策利率料在2026年3月或6月會議調降，較上次調查預測的今年第4季延後。

台灣第2季經濟年增率高達8%、在全球列第2強，即使對等關稅於8月上路，仍未澆熄台灣經濟引擎，出口連創紀錄，在提前拉貨潮之外，對人工智慧（AI）科技產品的需求居高不下。

在通膨方面，最新調查顯示，經濟學家上修2025年全年經濟成長率預測至4.8%，2026年則預測成長率放緩至2.45%，對今年通膨率預測為1.7%、2026年預估降至1.6%。

而針對存款準備金率方面，15位經濟學家一致預期，本週會議將決定不調整，少數幾位提及第4季會議可能調降。

