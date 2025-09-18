晴時多雲

UNIQLO「6990日圓」外套為何成爆款品？專家揭「令人震驚」事實

2025/09/18 11:04

專家表示，6990日圓Kandou夾克之所以成為熱銷商品，主要原因是適合在商務等重要會議上穿。（彭博）專家表示，6990日圓Kandou夾克之所以成為熱銷商品，主要原因是適合在商務等重要會議上穿。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以休閒產品聞名的UNIQLO（優衣庫），其熱銷商品「6990日圓」外套，正在搶攻龐大商務裝市場，而魅力何在？專家表示，由於簡潔設計、優良品質，讓商務人士穿著此衣服，出現在商務會議、首次拜訪客戶及簽署重要合約等重要場合時，不僅自然又不失禮，且具價格優勢，成為吸引消費者的主要原因。

日媒《ITmedia》報導，1名不太注重時尚的商業記者，平時採訪時都會穿著優衣庫的夾克、襯衫和斜紋棉布褲。

日前在東京1家門市，在男士商務裝區宣傳「適合正式的商務套裝」和「適合所有季節」的商品，發現該區最貴的組合是19900日圓（約新台幣3980元）「彈性羊毛夾克」和7990日圓（約新台幣1598元）「彈性羊毛褲」，讓他感到驚訝，UNIQLO竟會賣如此高價商品。

6990日圓Kandou夾克。（擷取自日本官網）6990日圓Kandou夾克。（擷取自日本官網）

不過，以價格考慮，主打“優雅舒適地享受日常工作”的“Kandou夾克”（6990日圓、約新台幣1398元）和“Kandou褲子”（2990日圓、約新台幣590元），由於價格優惠，讓「Kandou」系列是商務服裝的主流。

然而這些衣服真的適合在商務會議等重要場合穿嗎？

《服裝業趨勢與機制解讀》（Hidewa System）一書作者，同時也是為分銷、零售和服務業提供諮詢服務的Mugamie總裁岩崎武之結論是，Kandou褲子和Kandou夾克的搭配，在大多數情況下都完全可以接受，例如商務會議、首次拜訪客戶以及簽署重要合約。事實上，像T恤和斜紋棉布褲這樣的休閒單品也適合許多商務場合。

「優衣庫的服裝，不僅僅是『Kandou』系列褲子和『Kandou』系列夾克，還有很多簡潔的基本款設計，在商務場合穿著也很自然。」岩崎說。雖然這些款式可能不適合簽署數千萬日圓的銀行貸款，或會見不喜歡穿休閒裝的客戶等場合，但岩崎發現優衣庫的用途比預期的要廣泛。

除了用途廣外，性價比也高，岩崎指出，Kandou夾克在郊區男裝連鎖店的競爭對手售價在9900日圓到16800日圓（約新台幣1980至3360元）之間。儘管這些連鎖店提供的產品品質和設計都更勝一籌，但許多消費者仍然認為Kandou夾克更好。

總而言之， Kandou夾克和Kandou褲子適合大多數商務場合，並且比競爭對手更具價格優勢。且因其性價比，正成為消費者的主要購買選項。

