Fed宣布降息1碼！估年底前再降2次

2025/09/18 05:37

聯準會主席鮑爾週三在記者會上回答媒體提問。聯準會官員投票決定降息1碼，這是聯準會9個月來的首次降息。 （歐新社）聯準會主席鮑爾週三在記者會上回答媒體提問。聯準會官員投票決定降息1碼，這是聯準會9個月來的首次降息。 （歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，並暗示年底前將再降息兩次，這也是自去年12月以來美國首次降息。

綜合外媒報導，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）以11比1的投票結果，將利率下調25個基點（1碼）至4.0%到4.25%區間，這也意味著反對票數低於華爾街的預期。

美總統川普欽點的新任聯準會理事米蘭（Stephen Miran）是唯一投下反對降息1碼的政策制定者，主張降息2碼。而外界原以為聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller）也會反對，但2人最終均支持降息1碼。他們3人皆由川普任命，而川普一直以來要求聯準會採取更快速、幅度更大的寬鬆政策。

最新公布的利率點狀圖顯示，多數官員預計年底前會再降息2次，然而該點陣圖顯示出巨大的分歧，其中一名官員甚至預測年底前還會再降5碼。

在會後聲明中，FOMC再次將經濟活動描述為「放緩」，但補充了「就業成長放緩」的措辭，並指出通膨「已經上升並保持在一定高位」，就業成長放緩和通膨上升，使聯準會在充分就業和穩定物價的兩大目標陷入矛盾。

聯準會聲明表示，經濟前景的不確定性仍然很高，委員會密切關注其雙重使命面臨的風險，並判斷就業下行風險已經上升。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上重申了對勞動市場的擔憂。他說，在這個活力不足且略顯疲軟的勞動力市場中，勞動力供需明顯放緩的情況並不常見，就業下行風險似乎有所上升。他並補充說，降息的決定使貨幣政策處於「更中性」的地位，而不是先前的適度限制。

