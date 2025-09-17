關稅衝擊浮現！ 日本8月對美出口暴跌近14％ 貿易順差減50％

川普的關稅措施對日本出口造成衝擊。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普的關稅措施對日本造成嚴重衝擊，日本財務省17日公布數據，日本8月對美國出口暴跌近14%，對美國的出口順差較去年同期大減50%至3240億日圓（662.8億台幣）。

法新社17日報導，這是川普宣布對多數國家實施新關稅措施以來，日本對美國最新的出口大幅下滑，相關措施已擾亂市場，撼動全球貿易。

數據顯示，日本輸美商品價值年減13.8%，創4年來最大降幅。汽車出口重挫28.4%、汽車零組件下降7.1%。包含豐田、本田在內的汽車產業佔日本就業人口8%、佔日本對美出口3分之1，深受美國27.5%關稅衝擊，不過隨著兩國達成貿易協議，美國本月15日開始降低日本汽車關稅至15%。

除汽車外，日本其他輸美產品關稅皆為15%，雖然該貿易協議的實施標誌著日本的勝利，但這些關稅將持續對日本的產業造成傷害，日本商業遊說團體希望東京推動與美國新的貿易談判。

